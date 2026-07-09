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18+
09.07.2026 в 05:30

Издательства увеличили продажи и выручку

При этом отрасль сталкивается с усилением регулирования, ростом затрат и снижением роли традиционной розницы

Издательства сообщили об увеличении выручки, продаж и объемов выпуска по итогам первого полугодия. Так, «Эксмо» нарастило денежный оборот на 7,6%, а тиражи — на 4,6%, тогда как в «Альпине» выручка выросла на 6%, продажи в экземплярах — на 10%, а объем выпускаемых тиражей увеличился примерно на четверть. Об этом сообщает «Коммерсант».

Положительные показатели фиксируют и книжные сети. В «Читай-городе» сообщили о росте товарооборота на 2%, чему способствовало увеличение среднего чека и небольшое повышение посещаемости магазинов.

Однако в целом традиционная книжная розница продолжает терять покупателей: за прошлый год число посетителей магазинов сократилось, а сотни книжных точек были закрыты. Одной из главных причин участники рынка называют стремительное расширение маркетплейсов, которые уже обеспечивают более половины всех продаж книжной продукции.

Дополнительное давление на издателей оказывают новые требования регулирования и рост производственных затрат. Маркировка книг, увеличение расходов на полиграфию и другие административные издержки повышают себестоимость выпуска продукции и усложняют производственные процессы. На этом фоне книги продолжают дорожать.

Эксперты считают, что по итогам 2026 года книжный рынок сохранит положительную динамику, однако темпы роста останутся умеренными — в пределах 5−8% в денежном выражении. При этом выпуск бумажных книг, вероятно, останется на уровне прошлого года или продолжит снижаться. Основными драйверами развития отрасли, по оценкам аналитиков, будут цифровые форматы, прежде всего электронные и аудиокниги.

Издательства
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