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20.11.2024 в 06:50

Издателей оштрафовали за распространение порнографии

Штрафы получили «ЭКСМО», «АСТ» и «Парето-Принт»

Таганский суд Москвы назначил штрафы в размере 4 млн руб. издательству «ЭКСМО» и типографии «Парето-Принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов. Такое содержание эксперты выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие», сообщает ТАСС.

Суд постановил признать издательство и типографию виновными в совершении административного правонарушения, включающего изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов.

Экспертизу проводил АНО «Центр социокультурных экспертиз». В ходе ее проведения в романе Сорокина выявлено восемь эпизодов порнографического характера «с участием в двух из них несовершеннолетних девочек».

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало заявление депутата Государственной думы Олега Колесникова. Ранее инициативная группа усмотрела в произведении Сорокина пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола и пожаловалась на роман писателя в прокуратуру.

Юристы издательства «ЭКСМО» и типографии «Парето-принт» заявили, что оспорят назначенные штрафы в Мосгорсуде. Ранее аналогичный штраф назначили издательству «АСТ».

Напомним, еще в декабре 2022 года по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) появился список книг, запрещённых к продаже. В него попали произведения Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Марселя Пруста, Фёдора Достоевского, Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уальда.

книги
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