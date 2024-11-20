Издателей оштрафовали за распространение порнографии

Таганский суд Москвы назначил штрафы в размере 4 млн руб. издательству «ЭКСМО» и типографии «Парето-Принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов. Такое содержание эксперты выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие», сообщает ТАСС.

Суд постановил признать издательство и типографию виновными в совершении административного правонарушения, включающего изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов.

Экспертизу проводил АНО «Центр социокультурных экспертиз». В ходе ее проведения в романе Сорокина выявлено восемь эпизодов порнографического характера «с участием в двух из них несовершеннолетних девочек».

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало заявление депутата Государственной думы Олега Колесникова. Ранее инициативная группа усмотрела в произведении Сорокина пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола и пожаловалась на роман писателя в прокуратуру.

Юристы издательства «ЭКСМО» и типографии «Парето-принт» заявили, что оспорят назначенные штрафы в Мосгорсуде. Ранее аналогичный штраф назначили издательству «АСТ».

Напомним, еще в декабре 2022 года по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) появился список книг, запрещённых к продаже. В него попали произведения Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Марселя Пруста, Фёдора Достоевского, Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уальда.