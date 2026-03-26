Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2026 в 10:10

«Иви» выходит на рынок аудиокниг

Онлайн-кинотеатр запустит новый раздел с эксклюзивами и контентом крупных издателей

Онлайн-кинотеатр «Иви» готовится запустить на платформе раздел с аудиокнигами. Он появится уже в апреле и будет интегрирован в привычный интерфейс сервиса. Компания ведет переговоры с издателями, часть из них уже подписала соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщают «Ведомости».

В библиотеку аудиораздела войдут как популярные произведения, так и новинки от «Росмэна», «1С: аудиокниги» и FabulaNova.ru. Кроме того, пользователям предложат эксклюзивный контент собственного производства «Иви», включая аудиосериалы.

Одним из ключевых проектов станет «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики. Сценарий написал Максим Свешников, известный по ряду анимационных и кинофраншиз.

В компании объясняют запуск ростом интереса аудитории к аудиоформатам, включая аудиосериалы. Проект рассматривается как эксперимент, направленный на увеличение времени, которое пользователи проводят внутри платформы.

По прогнозу группы компаний «Литрес», российский рынок цифровых книг вырастет примерно на 20% в 2026 году. При этом сегмент аудиокниг увеличивается быстрее остального книжного рынка.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.