«Иви» выходит на рынок аудиокниг

Онлайн-кинотеатр «Иви» готовится запустить на платформе раздел с аудиокнигами. Он появится уже в апреле и будет интегрирован в привычный интерфейс сервиса. Компания ведет переговоры с издателями, часть из них уже подписала соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщают «Ведомости».

В библиотеку аудиораздела войдут как популярные произведения, так и новинки от «Росмэна», «1С: аудиокниги» и FabulaNova.ru. Кроме того, пользователям предложат эксклюзивный контент собственного производства «Иви», включая аудиосериалы.

Одним из ключевых проектов станет «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики. Сценарий написал Максим Свешников, известный по ряду анимационных и кинофраншиз.

В компании объясняют запуск ростом интереса аудитории к аудиоформатам, включая аудиосериалы. Проект рассматривается как эксперимент, направленный на увеличение времени, которое пользователи проводят внутри платформы.

По прогнозу группы компаний «Литрес», российский рынок цифровых книг вырастет примерно на 20% в 2026 году. При этом сегмент аудиокниг увеличивается быстрее остального книжного рынка.