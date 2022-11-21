«Итоги года 2022»: старт проекта Sostav вместе с читателями и экспертами индустрии выберет лучшую российскую рекламу года

21 ноября на Sostav стартуют «Итоги года 2022» — спецпроект, который определит лучшую рекламу непростого для всей индустрии периода. Победителей номинаций выберут читатели портала вместе с топ-менеджерами медиахолдингов, агентств и брендов.

Механика конкурса предполагает пользовательский и экспертный этапы голосования. В рамках народного голосования, которое продлится с 21 ноября по 4 декабря включительно, читатели смогут отдать свой голос за кейс номинанта, пройдя верификацию аккаунта в «Яндексе», Mail.ru и Google, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

После завершения первого этапа голосования состоится заседание Попечительского совета, на котором эксперты смогут на своё усмотрение включить в шорт-лист каждой номинации до 10 дополнительных работ.

Номинации конкурса «Итоги года 2022»:

Ролики (лучшие российские рекламные ролики);

Digital (лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы);

Кампании (лучшие российские рекламные кампании);

Социальная реклама (лучшая социальная реклама в России);

BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях);

Принт / Аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама);

Брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга).

Лонг-лист конкурса составлен на редакционной основе. В него попали ключевые проекты года — вирусные кейсы, обсуждаемый креатив и победители рекламных фестивалей. Если вы не нашли в списке кейсы, у которых есть все шансы на звание лучшей российской рекламы 2022 года, отправьте заявку на участие в конкурсе с темой «Итоги года» на [email protected].

Требования к заявке: от одного агентства/бренда принимаются в голосование не более пяти кейсов, запуск которых состоялся не ранее декабря 2021 года;

в заявке необходимо указать: клиента, агентство, продакшн, краткое описание проекта (основная идея, детали реализации и результаты);

визуальный контент принимается к участию в конкурсе в отдельном zip-файле, через «Яндекс.Диск» или Google Drive;

минимальный размер изображения 1024x512, максимальный – 1600x800;

видео присылается в виде ссылок на YouTube, Rutube, VK Клипы или Vimeo. В «Итоги года 2022» не принимаются заявки от букмекеров, кейсы про алкоголь и табак, а также работы с политическими призывами.

Открытое экспертное голосование пройдёт с 12 по 19 декабря — финалистов спецпроекта определят более ста топ-менеджеров рекламной индустрии.

Победители конкурса «Итоги года 2022» будут представлены в конце декабря. Распределение призовых мест в номинациях станет известно в феврале 2023 года на торжественной церемонии вручения экспертной рекламной премии «Большая рыба».

Проголосовать за кейсы номинантов можно здесь и уже сейчас — успейте отдать голос за лучшую российскую рекламу 2022 года.