«Итоги года 2022»: старт проекта

21 ноября на Sostav стартуют «Итоги года 2022» — спецпроект, который определит лучшую рекламу непростого для всей индустрии периода. Победителей номинаций выберут читатели портала вместе с топ-менеджерами медиахолдингов, агентств и брендов.
Механика конкурса предполагает пользовательский и экспертный этапы голосования. В рамках народного голосования, которое продлится с 21 ноября по 4 декабря включительно, читатели смогут отдать свой голос за кейс номинанта, пройдя верификацию аккаунта в «Яндексе», Mail.ru и Google, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
После завершения первого этапа голосования состоится заседание Попечительского совета, на котором эксперты смогут на своё усмотрение включить в шорт-лист каждой номинации до 10 дополнительных работ.
Номинации конкурса «Итоги года 2022»:
Ролики (лучшие российские рекламные ролики);
Digital (лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы);
Кампании (лучшие российские рекламные кампании);
Социальная реклама (лучшая социальная реклама в России);
BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях);
Принт / Аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама);
Брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга).
Лонг-лист конкурса составлен на редакционной основе. В него попали ключевые проекты года — вирусные кейсы, обсуждаемый креатив и победители рекламных фестивалей. Если вы не нашли в списке кейсы, у которых есть все шансы на звание лучшей российской рекламы 2022 года, отправьте заявку на участие в конкурсе с темой «Итоги года» на [email protected].
Требования к заявке:
- от одного агентства/бренда принимаются в голосование не более пяти кейсов, запуск которых состоялся не ранее декабря 2021 года;
- в заявке необходимо указать: клиента, агентство, продакшн, краткое описание проекта (основная идея, детали реализации и результаты);
- визуальный контент принимается к участию в конкурсе в отдельном zip-файле, через «Яндекс.Диск» или Google Drive;
- минимальный размер изображения 1024x512, максимальный – 1600x800;
- видео присылается в виде ссылок на YouTube, Rutube, VK Клипы или Vimeo.
Открытое экспертное голосование пройдёт с 12 по 19 декабря — финалистов спецпроекта определят более ста топ-менеджеров рекламной индустрии.
Победители конкурса «Итоги года 2022» будут представлены в конце декабря. Распределение призовых мест в номинациях станет известно в феврале 2023 года на торжественной церемонии вручения экспертной рекламной премии «Большая рыба».
Проголосовать за кейсы номинантов можно здесь и уже сейчас — успейте отдать голос за лучшую российскую рекламу 2022 года.