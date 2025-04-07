Okkam и Mosaic стали лидерами Digital Non-Media Rating 2024 АКАР

Комитет диджитал-агентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подвел итоги национального рейтинга в области Digital Non-Media-услуг (Digital Non-Media Rating, DNMR) по данным 2024-го. В прошлом году компании впервые смогли подавать заявки от имени группы агентств. Итоги представлены в виде трех таблиц. Лидерами в разных категориях стали Okkam и Mosaic. Результаты есть в распоряжении Sostav.

DNMR выходит уже в пятый раз. Основное новшество — обновленный регламент, позволивший агентствам подавать заявки как единые группы, что позволило экспертам по-новому оценить структуру рынка и представить результаты в трех категориях: общий зачет, рейтинг агентств и рейтинг групп компаний.

Николай Васильев, руководитель Аналитического центра российской индустрии рекламы: DNMR — это больше, чем рейтинг. Это зеркало индустрии и инструмент ее роста. В эпоху цифровых трансформаций именно такие инициативы помогают рынку становиться более прозрачным, устойчивым и ориентированным на качество.

Андрей Коваль, сопредседатель комитета digital-агентств АКАР, заместитель управляющего директора Okkam Creative:



Рейтинги АКАР — это не что-то застывшее, а живой, гибкий и постоянно развивающийся инструмент. В этом году мы с комитетом впервые решили протестировать новый подход — отдельно показать группы и агентства. Такой формат, на мой взгляд, точнее отражает реальную картину рынка.



Если говорить о ключевых наблюдениях, то за прошедший год общий объем бюджетов в рейтинге вырос на 50%. Это, конечно, не значит, что рынок вырос на столько же — без учета новых участников рост ближе к 20−30%. Но динамика впечатляющая. Особенно если вспомнить, что год назад у топ-30 была небольшая просадка, а у небольших агентств — серьезное падение. Сейчас же у агентств, стоящих ниже 30-й строчки, рост выручки в три раза выше, чем у крупных. Рынок заметно восстанавливается, и не только в оборотах, но и в людях: численность команд почти вернулась к уровню 2021 года с ростом примерно на 10%.

Общий зачет

Рейтинг возглавляет группа Okkam с 8657 баллами. Второе место заняло агентство Mosaic, набравшее 7576 баллов. Тройку лидеров замкнула группа компаний ГК «Родная Речь» с результатом 7223 балла. Четвертую позицию заняло агентство Okkam Creative (7022 балла). На пятой строчке разместилось агентство Digital Twiga с 6971 баллом.

Агентства

Команда Mosaic заняла первое место в рейтинге агентств с 7576 баллами. Второе место досталось Okkam Creative с результатом 7022 балла. Тройку лидеров замкнула компания Digital Twiga, набравшая 6971 балл. В пятерку лучших также вошли Realweb и Omd Om Fuse, набравшие 6280 и 6152 балла соответственно.

Группы компаний

Okkam также возглавила рейтинг групп агентств с 8657 баллами. Вторую строчку заняла группа компаний «Родная Речь» с результатом 7223 балла. Третье место оказалось у Kokoc Group , набравшей 6851 балл. В прошлом году группа была лидером рейтинга. Четвертое место досталось JAMI LUP с 5829 баллами. Пятую позицию заняла D Innovate Group с 5352 баллами.

В 2024 году в блок «Экспертиза» были внесены изменения: добавлены показатели, связанные с членством в профильных ассоциациях и объединениях (АКАР, АРИР, Клуб КД), а также с участием в рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.

Сопредседатель комитета digital-агентств, партнер GRAPE Владилен Ситников отмечает, что позиции агентств в этом году значительно изменились: «Впервые в рейтинге появилась “Родная Речь” и сразу заняла второе место, став одним из главных сюрпризов. Okkam и Mosaic продолжают уверенно держать свой бизнес и сохранять высокие темпы, стабильно закрепившись среди лидеров рынка. Стоит отдельно отметить интересные агентства в топ-5: JAMI LUP, новое яркое объединение, у которого за спиной сильный медиапартнер, и Digital Twiga с их независимым духом и принципиальной позицией».

Эксперт считает, что на распределение мест в рейтинге также оказал влияние новый формат групп агентств и дополнительные баллы за участие в фестивалях и профильных ассоциациях, таких как Клуб Креативных Директоров. «В общем индустрия становится взрослее, и побеждают те, кто умеют быстро адаптироваться и играть по новым правилам», — заключает Владилен.

Александр Папков, сопредседатель комитета digital-агентств, директор по инновациям группы АДВ: При работе над рейтингом мы из года в год стараемся сохранить преемственность, при этом уделяя особое внимание проработке критериев оценки компаний. За эти годы мы прошли большой путь и постарались учесть те структурные изменения, которые произошли в индустрии. Тем не менее, мы стремимся к дальнейшему повышению качества рейтинга и прозрачности его методологии, чтобы он соответствовал высоким ожиданиям всех участников non-media-рынка и продолжил привлекать внимание как новичков, так и крупнейших групп и компаний.

Digital Non-Media Rating (DNMR) ежегодно составляет Аналитический Центр Российской индустрии рекламы по инициативе комитета digital-агентств АКАР с целью продвижения российского рынка non-media. Рейтинг отражает состояние и динамику развития индустрии, выявляет лучшие практики и способствует стимулированию конкуренции. Проект помогает создать единую систему услуг в сегменте и служит отраслевым ориентиром при выборе партнеров.