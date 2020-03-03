Пользователи больше доверяют объявлениям с фотографией пожилых людей

Фотографии пожилых счастливых людей привлекают больше пользователей онлайн-площадок, таких как Airbnb, Uber или eBay, сообщает Fast Company со ссылкой на отчет Hebrew University.

Ученые проанализировали 320 объявлений Airbnb и пришли к выводу, что фотография, на которой улыбается пожилая женщина, привлечет больше гостей, чем любая другая. Кроме того:

женщинам доверяют больше, чем мужчинам;

старшим доверяют больше, чем младшим;

улыбающиеся лица привлекательнее нейтральных выражений лица;

фотографии красивых людей набирают больше просмотров.

Клиенты также предпочитают фотографии, на которых люди каким-либо образом взаимодействуют друг с другом. Интересно отметить, что только две трети арендодателей сопровождают объявления фотографиями улыбающихся людей, при том, что для клиентов фотографии оказываются гораздо важнее, чем рейтинги и отзывы.

Ранее сообщалось, что пожилые люди стали больше пользоваться интернетом. Так, в 2019 году основную динамику прироста активных пользователей показала возрастная группа 65+. Количество представителей старшего поколения выросло с 26% до 36%, а тех, кому 50−64 года, стало больше на 3% (66%).