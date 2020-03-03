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18+
03.03.2020 в 10:35

Пользователи больше доверяют объявлениям с фотографией пожилых людей

Реклама, на которой улыбается женщина преклонных лет, признана самой привлекательной

Фотографии пожилых счастливых людей привлекают больше пользователей онлайн-площадок, таких как Airbnb, Uber или eBay, сообщает Fast Company со ссылкой на отчет Hebrew University.

Ученые проанализировали 320 объявлений Airbnb и пришли к выводу, что фотография, на которой улыбается пожилая женщина, привлечет больше гостей, чем любая другая. Кроме того:

  • женщинам доверяют больше, чем мужчинам;
  • старшим доверяют больше, чем младшим;
  • улыбающиеся лица привлекательнее нейтральных выражений лица;
  • фотографии красивых людей набирают больше просмотров.

Клиенты также предпочитают фотографии, на которых люди каким-либо образом взаимодействуют друг с другом. Интересно отметить, что только две трети арендодателей сопровождают объявления фотографиями улыбающихся людей, при том, что для клиентов фотографии оказываются гораздо важнее, чем рейтинги и отзывы.

Ранее сообщалось, что пожилые люди стали больше пользоваться интернетом. Так, в 2019 году основную динамику прироста активных пользователей показала возрастная группа 65+. Количество представителей старшего поколения выросло с 26% до 36%, а тех, кому 50−64 года, стало больше на 3% (66%).

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