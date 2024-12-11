Праздничный дизайн соцсетей: как интерфейсы создают новогоднее настроение

Исследовательский центр Feedback представляет результаты социологического исследования о том, как россияне отмечают Новый год в этом году. Этот праздник остается ключевым для большинства, однако предпочтения в создании праздничного настроения и способах поздравления в 2024 году демонстрируют новые тенденции, которые могут быть интересны брендам. О результатах исследования Sostav рассказала команда агенства.

Выборка: 2 000 человек.

2 000 человек. География: вся Россия.

вся Россия. Возраст респондентов: от 14 до 64 лет.

от 14 до 64 лет. Методология: онлайн-анкетирование.

Праздник в соцсетях имеет значение

70% респондентов отметили, что праздничное обновление интерфейсов помогает создать нужную атмосферу, 51% голосов набрали новогодние стикеры и открытки. Почти столько же — 50% — голосуют за новогодние розыгрыши с подарками. Топ-5 наиболее актуальных видов праздничного контента замыкают плейлисты с новогодними песнями (42%) и мемы про Новый год (35%).

Менее актуальные варианты для россиян — праздничные новогодние тренды в формате видео (Клипы, Reels, Shorts), такому контенту отдано всего 26% голосов. Посты с подведением итогов года отметили 18% опрошенных. О тематических онлайн-играх вспомнили 16% респондентов, а поздравления от блогеров создают новогоднее настроение только для 15%.

Россияне читают советы на тему подарков

Участникам исследования также предложили ответить на вопрос, какой онлайн-контент в Новый год наиболее актуален. Так, 59% голосов отдано визуально красивым поздравлениям, 42% ­— шуткам и мемам. Еще 39% голосов досталось плейлистам для создания праздничной атмосферы. Четвертую строчку поделили советы по организации праздничного ужина и украшения дома (38%) и анонсы мероприятий в регионе (38%). Замыкают топ-5 подборки лучших фильмов и книг на новогоднюю тематику (37%).

Кроме того, 31% респондентов заявили, что предпочитают видеть информацию о значении и истории праздника. Почти столько же — 30% — ценят советы по подбору креативных подарков. 27% интересуется новостным контентом о достижениях уходящего года. Конкурсы и челленджи, связанные с Новым годом, привлекают 25% аудитории, а 18% респондентов заинтересованы в виртуальных трансляциях новогодних мероприятий. 5% опрошенных не интересуются новогодним контентом вовсе.

Виртуальные открытки не теряют позиций

Респондентов спросили, как они предпочитают поздравлять близких в Новый год. 61% участников исследования сообщили, что отправляют праздничные открытки в мессенджерах, 53% выбирают текстовые сообщения, а 38% используют видеосвязь, чтобы поддерживать личный контакт. 26% предпочитают отправлять подарки в соцсетях (подарки в «ВК», «ОК» и прочие). При этом менее популярными остаются видеоролики с поздравлениями (23%) и голосовые сообщения (18%). Еще 8% респондентов сообщили, что они постят фотографии с праздничных мероприятий, сопровождая их поздравительной подписью, а 5% делают репост поздравительных публикаций.

Выяснилось также, что 7% россиян не поздравляют с Новым годом в социальных сетях близких и друзей.