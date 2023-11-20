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20.11.2023 в 13:30

Доля промо в офлайне остается стабильной и составляет 46%

Она выросла в 8 из 10 самых запромотированных категорий

Доля промо в офлайн-рознице остается стабильной и составляет 46% для всего рынка FMCG за последние 12 месяцев до сентября 2023 года, выяснили аналитики NielsenIQ (данные есть у Sostav). В денежном выражении она увеличилась на 0,8 процентных пунктов. Одновременно средняя скидка упала до 19,4% на 2,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля промо выросла в 8 из 10 самых запромотированных категорий. Больше всего показатели увеличились в категории вафель, покрытых шоколадом (на 19 процентных пунктов), майонезе (на 10 процентных пунктов) и макаронных изделиях (на 10 процентных пунктов).

В онлайне доля промо и средняя скидка выше, чем в офлайне. За последние 12 месяцев до сентября 2023 доля продаж по акциям в интернете достигла порядка 68%, а средняя скидка — 23,6%. Среди непродовольственных категорий эти показатели увеличились до 78% и 24,7% соответственно.

Промо онлайн-торговля NielsenIQ офлайн-розница ислледование
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