Доля промо в офлайне остается стабильной и составляет 46%

Доля промо в офлайн-рознице остается стабильной и составляет 46% для всего рынка FMCG за последние 12 месяцев до сентября 2023 года, выяснили аналитики NielsenIQ (данные есть у Sostav). В денежном выражении она увеличилась на 0,8 процентных пунктов. Одновременно средняя скидка упала до 19,4% на 2,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля промо выросла в 8 из 10 самых запромотированных категорий. Больше всего показатели увеличились в категории вафель, покрытых шоколадом (на 19 процентных пунктов), майонезе (на 10 процентных пунктов) и макаронных изделиях (на 10 процентных пунктов).

В онлайне доля промо и средняя скидка выше, чем в офлайне. За последние 12 месяцев до сентября 2023 доля продаж по акциям в интернете достигла порядка 68%, а средняя скидка — 23,6%. Среди непродовольственных категорий эти показатели увеличились до 78% и 24,7% соответственно.