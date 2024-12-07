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07.12.2024 в 11:15

Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class

Фитнес-корпорация запустила рекламный ролик на своих экранах индор-ТВ

Один из ключевых игроков рынка фитнес-индустрии в сегментах «бизнес» и «премиум» World Class, запустил рекламный ролик на своих экранах индор-ТВ. Об идее, концепции и реализации проекта Sostav рассказала режиссёр и продюсер проекта Анна Авдеева.

Для больших брендов задачи определяет стратегия их развития. Маркетинговую задачу для ролика, который Анна Авдеева снимала в качестве своего дипломного проекта на факультете режиссуры, PR-директор World Class Елена Кириленко определила как поддержание имиджа компании и визуальный заряд на здоровый образ жизни в экосистеме сети, что отвечало ключевым ценностям бренда.

В основе концепции ролика — преодоление сил притяжения в прямом и переносном смысле, победа над собой и своими слабостями, исследование внутреннего Я, как необъятного космоса.

Анна Авдеева, автор видео, выпуcкница режиссёрского факультета академии коммуникации Wordshop:

В лице PR-директора Е.К. World Class предоставил полную свободу творчества: нам дали возможность снимать в любых локациях клубов сети, проводить съёмки в ночное время, а самое главное — и на кастинг, и на съёмки мне дали возможность пригласить всех, кого я сама выберу на кастинге. Восторг!

Всё случилось как нельзя лучше, и на кастинг-колл откликнулось много желающих. Это были люди, буквально заряженные энергией спорта, носители той самой философии жизни победы над собой. Из пятнадцати тренеров World Class, которых пригласила на кастинг режиссёр, в итоге были утверждены: Жеан Силва Лопес, бразилец, переехавший в Россию и выучивший сложный русский язык, специалист по капоэйре и кикбоксингу, Ольга Мелкова, элит-тренер групповых программ и мастер спорта по гимнастике, и самая юная героиня ролика — Софья Николаенко, тренер групповых программ.

Метафорой внутренней энергии для CGI эффектов режиссёр выбрала каустику (физическое явление преломления лучей света или других волн, не сходящихся в одной точке, каустика в оптике это особые линии (в двумерном случае) и особые поверхности, вблизи которых резко возрастает интенсивность светового поля), вдохновившись работами одного британского фотохудожника, Алекса Джеймса. В графике этот эффект каустики придаёт ролику дополнительной динамичности.

Работа над собой в поте лица на тренировках, и в награду — лёгкость, ощущение силы своего тела и, как следствие, радость бытия, которую транслируют герои ролика.

Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class Искусство сближает: кейс студентки режиссёрского факультета Wordshop в коллаборации с World Class

Состав творческой группы:

World Class (клиент)

  • ex PR-директор Елена Кириленко
  • Кураторы ф-та Filmmaking (академия коммуникации Wordshop)
  • Алёна Кукушкина и Андрей Мусин

Продакшн:

  • режиссёр, продюсер: Анна Авдеева
  • оператор-постановщик: Владимир Галеев
  • арт-дирекшн: Олеся Чертовикова
  • монтаж, саунд: Дарья Москаленко
  • цвет: Марк Изотиков
  • визажист: Наталья Лукашёва
  • Голос: Ольга Белоголовцева

Кастинг (тренеры World Class)

  • Ольга Мелкова (тренер по пилатесу)
  • Жеан Силва Лопес (тренер групповых программ)
  • Софья Николаенко (тренер групповых программ)
Wordshop World Class
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