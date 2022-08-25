Iran Khodrо начнёт продажи своих авто в России в начале 2023 года

Иранская компания Iran Khodro собирается начать продажи своих автомобилей в России в начале 2023 года. Первой моделью на рынке станет седан Tara, позже модельную линейку расширят. При этом не исключается, что в будущем автопроизводитель наладит производство машин на территории РФ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу отдела испытаний Iran Khodro Бехруза Ахмадзаде.

Tara уже представили россиянам на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022. Автомобиль построен на платформе Peugeot 301: у него 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Список оборудования изменят специально для российского рынка. В машине появятся система кругового обзора, видеорегистратор, подогрев задних сидений, LED-фары, спортивная выпускная система и потолок с подсветкой по типу «звёздное небо». Цена авто пока не анонсирована.

На данный момент неизвестно, запустит ли Iran Khodro собственную дилерскую сеть или воспользуется услугами мультибрендовых дилеров. По данным Авто.ру, компания ищет российского партнёра, который мог бы помочь и с запуском продаж, и с локализацией производства. При этом представители марки заявили о серьёзности намерений, пообещав «очень конкурентоспособные цены» при качестве «лучше, чем у французских и китайских автомобилей».