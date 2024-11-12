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12.11.2024 в 11:25

Центробанк намерен ограничить выдачу ипотек на срок больше 30 лет

По ипотеке на покупку строящегося жилья могут ужесточить требования к первоначальному взносу

Банк России хочет ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет. За последний год доля таких кредитов в выдачах возросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на длительном горизонте заёмщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга. Такие трудности банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита. Об этом говорится в отчёте регулятора.

Сейчас идёт работа над законопроектом по расширению полномочий Центробанка, чтобы он смог устанавливать в ипотеке макропруденциальные лимиты (количественные ограничения доли кредитов с рискованными характеристиками). Госдума планирует рассмотреть документ во втором чтении.

ЦБ намерен установить на третий квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов на выдачу заёмщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). В 2023 году на этот сегмент пришлось около 30% выдач кредитов.

По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, регулятор может установить более жёсткие требования к первоначальному взносу. Сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57%, по данным Росстата на 1 октября 2024 года).

Ранее сообщалось, что ЦБ охладит корпоративное кредитование.

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