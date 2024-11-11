ЦБ охладит корпоративное кредитование

Центробанк России намерен уменьшить кредитные риски в перегретом корпоративном сегменте. С 1 февраля 2025 года начнёт действовать национальная антициклическая надбавка при расчёте нормативов достаточности капитала, она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску. С 1 июля будущего года показатель вырастет до 0,5%, пишут «Ведомости».

В 2025 году ЦБ рассмотрит дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня, равного 1%. Инициатива регулятора будет способствовать большей устойчивости банков и более сбалансированному росту кредитования экономики.

В первом полугодии 2025 года Центробанк также введёт надбавку к коэффициентам риска по кредитным требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. Ещё одна мера ЦБ — установка на более высоком уровне минимального коэффициента риска по кредитам крупнейшим компаниям для банков, использующих подход на основе внутренних рейтингов заёмщиков.

Кроме того, регулятор планирует временно расширить возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.

Цель Центробанка — замедлить динамику корпоративного кредитования, которое почти не реагирует на увеличение ключевой ставки. У крупных заёмщиков сохраняется высокий спрос на кредитование, но оно само практически не влияет на капитал больших банков.

По словам экспертов, меры ЦБ должны оказать влияние на возможности крупных банков кредитовать первоклассных заёмщиков. А это позволит снизить динамику в корпоративном сегменте.

Ранее сообщалось, что за первые 10 месяцев этого года задолженность юрлиц по кредитам в России увеличилась более чем на 14%. В денежном выражении рост составил 10,6 трлн руб.