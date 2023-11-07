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07.11.2023 в 05:40

iPhone по-прежнему лидирует в России по продажам в деньгах

Штучные продажи медленно, но снижаются

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iPhone по-прежнему лидирует в России среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На эти гаджеты приходится около трети выручки на рынке смартфонов, а в онлайн-сегменте — почти 40%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В МТС с января по сентябрь 2023 года доля выручки за продукцию Apple осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%. В третьем квартале доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов. На второе место МТС ставит китайскую Xiaomi с долей в 22%, на третьем — Samsung с долей 17%.

Однако в количественном выражении свои позиции Apple теряет. В штуках продажи iPhone за первые три квартала 2023 года сократились с 11 до 9% из-за перераспределения спроса в сторону китайских брендов, добавили в МТС.

В объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota в сентябре 2023 года продажи iPhone выросли в штуках на 83%, а в денежном выражении — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает высокую долю iPhone с тем, что в премиальном сегменте смартфонов у него практически нет конкурентов. Кроме того, активно реализуется масса аксессуаров Apple и дополнительных услуг, которые зачастую гораздо более высоко маржинальны, чем сами гаджеты, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что россияне неохотно покупают iPhone 15. Их отпугивают высокая цена, технические проблемы и отсутствие многих приложений.

IPhone Apple
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