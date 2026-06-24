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24.06.2026 в 19:05

ИП и самозанятым ограничат срок работы с одним заказчиком на цифровых платформах

Показатель не должен превышать 60 часов в месяц в течение полугода

Правительство России ограничит для индивидуальных предпринимателей и самозанятых срок работы с одним заказчиком на цифровых платформах, через которые компании привлекают исполнителей на конкретную задачу или подработку. ИП и самозанятые смогут работать с одним заказчиком не больше 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Такое постановление подготовил кабинет министров. Об этом пишет Forbes.

Операторов цифровых платформ обяжут отслеживать продолжительность выполнения работ. В течение шести месяцев подряд исполнитель не может выполнять работу больше 60 часов в месяц для одного и того же заказчика. Число заказчиков, с которыми может взаимодействовать исполнитель, власти ограничивать не будут.

Цели инициативы: сделать прозрачнее взаимодействие между цифровыми платформами, заказчиками и исполнителями; обеспечить баланс между гибкостью платформенной экономики и защитой прав исполнителей; снизить риск подмены трудового договора договором подряда или оказания услуг.

Ограничения срока работы с одним заказчиком коснутся ряда сфер: рекламы и маркетинговых исследований, ИТ, торговли, спорта, отдыха и развлечений, строительства и т. д.

Закон «О платформенной экономике» и постановление правительства об ограничении срока работы с одним заказчиком вступят в силу 1 октября 2026 года.

Самозанятые Цифровые платформы индивидуальные предприниматели
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