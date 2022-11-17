Форум Investment Leaders подвёл итоги

12 ноября в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат» прошёл ежегодный форум Investment Leaders, который собрал более тысячи участников на одной площадке. На мероприятии представили свое видение текущей экономической ситуации известные инвесторы, банкиры и государственные деятели. Участники форума могли задать вопросы экспертам и получить личные рекомендации. Об этом Sostav рассказали организаторы события.

На форуме работали пять параллельных сессионных залов разных тематик. Зал «Рынок облигаций. Остров выживших» был организован совместно с Ассоциацией владельцев облигаций. Там спикеры обсудили состояние российской экономики в условиях санкций, будущее долгового рынка России и возможности построения безубыточных стратегий инвестирования в условиях новой реальности.

Рынку акций и паев, а также инвестициям в бизнесе посвятили отдельные сессии. Организаторы не только предоставили площадки для обсуждения классических инвестиционных инструментов, но и обратили внимание участников на новые перспективные направления.

Сессия «Инвестиции в прекрасное» была организована при поддержке издания The Voice (ex. Cosmopolitan). На ней женщины делились историями успеха, который пришел к ним через инвестиции в публичность, личный бренд, искусство и другие альтернативные инструменты.

Среди спикеров были певица, владелица марки одежды La Story Анна Седокова, блогер-миллионник, основатель бренда косметики La Vlu Ника Вайпер, кандидат наук, психолог, радиоведущая, основатель школы по повышению самооценки Self-Evolution Анетта Орлова.

Модераторами сессий выступили эксперты из различных отраслей. В их числе — основатель и управляющий партнёр Top Moderator Руслан Бондаренко, PR-директор The Voice Никита Мартынов, ведущий деловых и бизнес-мероприятий, партнёр сообщества Top Moderator Артём Лёсин, главный редактор Finversia Ян Арт, руководитель проекта «РБК Инвестиции» Анна Кожухарь, экономический обозреватель медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Беляков, обозреватель РБК ТВ, партнёр проекта Top Moderator Денис Горшков и другие. Организаторы стремились достичь плюрализма мнений, поэтому модераторы в каждой из секций сменялись и зачастую были из разных профессиональных сфер.

Инвесторы находятся в поиске решений, сочетающих доходность, ликвидность вложений и низкий уровень риска, рассказали представители мероприятия.

Максим Берсенев, старший управляющий активами Quantum Rise: Текущий уровень технологических решений позволяет добиться практически полной автоматизации операций и максимальное количество времени посвящать управлению риском. Поэтому в рамках форума было крайне важно раскрыть тему новых возможностей арбитражной торговли на российском рынке для частных инвесторов.

Завершением форума стало вручение наград лауреатам премии Investment Leaders-2022. В числе победителей этого года: «Ингосстрах — Инвестиции», «Альфа-Капитал», «Открытие», Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», «Росгосстрах жизнь», «Финам», «Открытие инвестиции», «Глобал Факторинг Нетворк Рус», «Советники винвестора», Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, консалтинговая группа РКТ, консультационный центр «Дом.РФ», Positive Technologies, «Феррони», «Промсвязь», «Мосгорломбард», Intelion Data Systems, онлайн-школа инвестиций Alteco, Pragmatic, «СберСтрахование жизни», БКС «Страхование жизни», банк «Санкт-Петербург», «Сбер» и «СберУниверситет».

Возможность опережать завтра в 2022 году стала главным преимуществом на фондовом рынке, отмечают представители события. По их словам, инвесторы все больше чувствовали потребность в надёжных инструментах и стабильных партнёрах.

Владимир Крекотень, генеральный директор «Ингосстрах-Инвестиции»: В прошлом году мы понимали, что мир столкнется с повышенной инфляцией и выпустили БПИФ «Ингосстрах Инфляционный», который уверенно обогнал инфляцию в этом году и позволил нашим клиентам сохранить и преумножить капитал. А точность прогнозов наших аналитиков составила 88%. За это мы и получили награды сразу в двух важных номинациях — «Лучший БПИФ» и «Инвестиционная стратегия года».

С каждым годом компании все больше осознают важность вложения в человеческий капитал и чаще инвестируют в развитие талантов, рассказали представители мероприятия.

Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала «Ростелеком», член жюри в номинации «Инвестиции в человеческий капитал»: Развитие человеческого капитала по-прежнему остается важной составляющей HR-политики многих компаний, и мы видим это на примере ярких сильных проектов, представленных в этой номинации. «Ростелеком» как один из крупнейших социально ответственных работодателей страны также уделяет этому огромное внимание. Возможность развития — один из важных факторов при выборе работодателя, и мы инвестируем в обучение персонала порядка 500 млн руб. в год.

Инвестиции в безопасность — фавориты в инвестиционном сообществе уже не первый год. Сложно переоценить значимость данного сектора в современных реалиях массовой цифровизации, считают в Investment Leaders.

Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies: Мы благодарим экспертное сообщество и премию Investment Leaders за высокую оценку нашей деятельности. Действительно, менее чем за год с момента первичного листинга акций мы сделали очень многое: вошли в первый котировальный список и три индекса Мосбиржи, увеличили число инвесторов с 1,5 до 80 тыс., обеспечили прозрачность нашего бизнеса и финансовой отчетности для инвесторов.

Сфера цифровых технологий в России за последние годы стала одной из самых перспективных и быстрорастущих, именно поэтому Investment Leaders отметили её потенциал для инвестирования.

Тимофей Семёнов, генеральный директор Intelion Data Systems: Мы очень рады, что наш проект, позволяющий любому человеку инвестировать в развитие цифровых технологий, получил наивысшую оценку в номинации «Инновация года». Мы уверены, что предоставление возможности вложения средств в сферу энергоемких вычислений и строительства ЦОД имеет огромный потенциал для развития IT-инфраструктуры на территории РФ.

Общественный запрос влияет на парадигму развития инвестиционных направлений. Яркой иллюстрацией данной взаимосвязи является тренд «зелёной» экономики, отмечают организаторы.