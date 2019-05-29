Интим-магазины получили бурное развитие на онлайн-рынке

Товары для взрослых стали в 1,5−2 раза чаще продаваться в интернете, при этом количество онлайн-точек в разных городах уменьшается, сообщает «Коммерсант».

С мая 2017 года по мая 2019 года количество магазинов по продаже интимных товаров в 15 городах-миллионниках снизилось с 2,2 тысяч до 1,45 тысяч. Больше всего подобных магазинов закрылось в Казани, это 47,2:. Меньше всего — в Волгограде, где закрылось всего 3,6% подобных заведений.

Крупные игроки на онлайн-рынке вроде Ozon, «Юлмарта», AliExpress, Wildberries напротив чувствуют повышение интереса к подобным товарам. Как отмечается, покупатели активизируются ближе к осени-зиме, тогда как весной и летом популярнее товары из категории спорт и отдых. Своеобразные резкие всплески приходятся также на гендерные праздники, особо 14 февраля.

Как отметили в Ozon: «Многим потребителям удобнее совершать такие деликатные покупки через интернет, так как весь путь от выбора товаров до оформления заказа клиент проходит самостоятельно, может спокойно подобрать интересующий товар дома, а не выбирать его в магазине и общаться с продавцами».