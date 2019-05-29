Wildberries обвинили «Яндекс» в попытке недобросовестной конкуренции

Егор Пчелинцев, директор по рекламе и PR Wildberries:

Тем не менее, с сегодняшнего дня при вводе «Wildberries» в поисковую строку «Яндекса» в выдаче второй строкой стал отображаться сайт «Яндекс. Маркет», который ранее не занимал данную позицию, а при поиске «Wildberries — интернет-магазин» «Яндекс. Маркет» уже занимает первую строку, а «Wildberries» — только вторую.

Впоследствии интернет-магазин www.wildberries.ru может полностью пропасть из поисковой выдачи «Яндекса», а все запросы, связанные с нами, будут вести только на сайт «Яндекс. Маркет», в соответствии с алгоритмом работы поисковой системы.