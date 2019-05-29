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29.05.2019 в 15:20

Wildberries обвинили «Яндекс» в попытке недобросовестной конкуренции

Ритейлер пообещал обратиться в компетентные органы

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Компания Wildberries обвинила «Яндекс.Маркет» в попытке недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в официальном обращении, которое распространила компания.

По словам представителей магазина, в 5 утра пришло сообщение об изменении зеркала сайта с www.wildberries.ru на «Яндекс.Маркет» market.yandex.ru. В «Яндекс» на обращение ритейлера ответили, что это является ошибкой и пообещали все исправить.

Егор Пчелинцев, директор по рекламе и PR Wildberries:

Тем не менее, с сегодняшнего дня при вводе «Wildberries» в поисковую строку «Яндекса» в выдаче второй строкой стал отображаться сайт «Яндекс. Маркет», который ранее не занимал данную позицию, а при поиске «Wildberries — интернет-магазин» «Яндекс. Маркет» уже занимает первую строку, а «Wildberries» — только вторую.

Впоследствии интернет-магазин www.wildberries.ru может полностью пропасть из поисковой выдачи «Яндекса», а все запросы, связанные с нами, будут вести только на сайт «Яндекс. Маркет», в соответствии с алгоритмом работы поисковой системы.

Пчелинцев связал действия «Яндекса» с попыткой получить интернет-трафик Wildberries, который является лидером интернет-торговли в России. Компания заявила, что будет пристально следить за ситуацией и готова обратиться в компетентные государственные органы.

В пресс-службе «Яндекса» Sostav.ru получил такой комментарий: «На данный момент информация в поисковой выдаче отображается корректно».

Яндекс Wildberries
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