Wildberries обвинили «Яндекс» в попытке недобросовестной конкуренции

Компания Wildberries обвинила «Яндекс.Маркет» в попытке недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в официальном обращении, которое распространила компания.
По словам представителей магазина, в 5 утра пришло сообщение об изменении зеркала сайта с www.wildberries.ru на «Яндекс.Маркет» market.yandex.ru. В «Яндекс» на обращение ритейлера ответили, что это является ошибкой и пообещали все исправить.
Егор Пчелинцев, директор по рекламе и PR Wildberries:
Тем не менее, с сегодняшнего дня при вводе «Wildberries» в поисковую строку «Яндекса» в выдаче второй строкой стал отображаться сайт «Яндекс. Маркет», который ранее не занимал данную позицию, а при поиске «Wildberries — интернет-магазин» «Яндекс. Маркет» уже занимает первую строку, а «Wildberries» — только вторую.
Впоследствии интернет-магазин www.wildberries.ru может полностью пропасть из поисковой выдачи «Яндекса», а все запросы, связанные с нами, будут вести только на сайт «Яндекс. Маркет», в соответствии с алгоритмом работы поисковой системы.
Пчелинцев связал действия «Яндекса» с попыткой получить интернет-трафик Wildberries, который является лидером интернет-торговли в России. Компания заявила, что будет пристально следить за ситуацией и готова обратиться в компетентные государственные органы.
В пресс-службе «Яндекса» Sostav.ru получил такой комментарий: «На данный момент информация в поисковой выдаче отображается корректно».