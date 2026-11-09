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09.11.2026 в 13:30

«Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии в 2027 году

Международный музыкальный конкурс состоится осенью следующего года

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Следующий Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

По его словам, «Интервидение» является долгосрочным международным культурным проектом, инициатором которого выступает Россия. Конкурс призван объединять представителей разных стран и культур на одной музыкальной площадке.

Точная дата и город проведения конкурса в Саудовской Аравии пока не определены. По словам дипломата, соответствующее решение будет принято позднее.

Возрожденное «Интервидение» впервые прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, а российский участник Shaman (Ярослав Дронов) отказался от борьбы за призовое место.

Изначально проведение конкурса в Саудовской Аравии планировалось на 2026 год.

Ранее Sostav рассказывал о том, как разрабатывался брендинг музыкального конкурса «Интервидение 2025».

Саудовская Аравия Музыка конкурс «Интервидение»
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