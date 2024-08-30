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30.08.2024 в 12:37

Каждый десятый россиянин не расстаётся с телефоном ни на минуту

Около 40% опрошенных ежедневно проводят в смартфоне больше 8 часов

Больше 40% жителей России проверяют уведомления в телефоне раз в 1−2 часа. Треть опрошенных берут смартфон раз в 3−4 часа, 14% — 2−3 раза в день. А 10% респондентов не могут расстаться с телефоном ни на минуту. Таковы данные исследования сервисов «Яндекс Взгляд» и «Павербанки МТС Юрент». Отчёт есть в распоряжении Sostav.

До 43% участников опроса испытывают тревогу, если не удаётся зайти в интернет. В то же время 12% россиян могут легко прожить без выхода в сеть. 40% респондентов проводят в телефоне больше 8 часов в день, каждый третий — меньше 4−7 часов. Десятая часть интервьюируемых тратит меньше часа на смартфон, 2% — 1−3 часа.

Почти треть респондентов пользуются Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), 21% — YouTube, 19% — «ВКонтакте».

Также в список популярных соцсетей вошли Telegram (19%), «Одноклассники» (9%) и Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta), набравший 7%.

Навсегда отказаться от интернета готовы 15% россиян, 37% хотят сократить время, которое проводят в сети, 41% всё устраивает. Только 12% россиян стараются контролировать время, которое тратят на интернет.

Интернет соцсети исследование
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