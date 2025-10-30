Интерес россиян к «Черной пятнице» продолжает снижаться

Интерес россиян к распродаже «Черная пятница» в 2025 году продолжил снижаться: только 6% собираются делать покупки в рамках распродажи, тогда как годом ранее таких было 10%. Средний бюджет также сократился на 11% — с 20 тыс. до 18,5 тыс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

При этом уровень доверия к «черной пятнице» немного вырос. В честное снижение цен верят 13% опрошенных (против 10% в 2024 году), но большинство — 67% — по-прежнему считают распродажи обманом. Каждый пятый респондент затруднился с оценкой.

Среди планируемых покупок традиционно лидируют одежда (20%), бытовая техника (18%) и обувь (12%). Женщины активнее мужчин участвуют в распродаже (9% против 4%), а россияне с доходом до 100 тыс. руб. чаще планируют совершить покупки, чем более обеспеченные граждане. Молодежь до 35 лет демонстрирует больше доверия к акциям, чем старшие поколения.

Эксперты отмечают, что снижение интереса к «черной пятнице» связано не только с низким доверием к распродажам, но и с осторожным потребительским поведением россиян — люди чаще выбирают сбережения вместо импульсных покупок.

Ранее сообщалось, что к «Черной пятнице» начали готовиться мошенники. Каждый десятый сайт, создаваемый перед распродажами, может быть небезопасен для покупателей.