Instinct выиграл тендер на обслуживание бренда «Метр квадратный». Его основной инвестор — ВТБ

Instinct стал стратегическим коммуникационным партнером экосистемы недвижимости «Метр квадратный». В рамках тендера командой была предложена нестандартная коммуникационная стратегия и яркие креативные решения запуска нового перспективного игрока на рынке недвижимости.
«Метр квадратный» — экосистема, которая помогает клиентам решать любые вопросы с недвижимостью. Компания развивается при участии Группы ВТБ, которая выступает инвестором проекта.
В рамках сотрудничества Instinct будет заниматься разработкой всех креативных решений для имиджевых и продуктовых кампаний бренда во всех каналах коммуникации.
Роман Фирайнер, исполнительный креативный директор Instinct:
Мы очень воодушевлены самим сервисом, командой и интересными задачами. «Метр квадратный» — отличная отправная точка, чтобы начать завоевывать российский рынок недвижимости.
Алексей Черныш, руководитель управления маркетинга «Метр квадратный»:
Если про бизнес, то конкурс был про поиск решений, но если смотреть просто по-человечески, то мы искали единомышленников, которые чувствуют идею и видят ее развитие так же, как мы. В этом отношении ребята из Instinct именно такие.