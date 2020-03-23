Instinct выиграл тендер на обслуживание бренда «Метр квадратный». Его основной инвестор — ВТБ

Алексей Черныш, руководитель управления маркетинга «Метр квадратный»:

Если про бизнес, то конкурс был про поиск решений, но если смотреть просто по-человечески, то мы искали единомышленников, которые чувствуют идею и видят ее развитие так же, как мы. В этом отношении ребята из Instinct именно такие.