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08.11.2024 в 06:10

Иностранных импортеров пива и масла обяжут сменить тару

Она должна будет соответствовать российским стандартам

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С 1 сентября 2025 года отечественные производители напитков должны будут заменить упаковку на более экологичную. Правила коснутся и зарубежных поставщиков пива и оливкового масла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Со следующего года в России нельзя будет производить цветные, многослойные бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и с этикеткой поливинилхлорида (ПВХ). Дело в том, что такие отходы затруднительно утилизировать.

В РЭО заявили, что нетрадиционные цвета применяются исключительно ради маркетинговых целей, в основном их можно увидеть на лимонадах и энергетиках. А зарубежные производители пива и оливкового масла зачастую используют многослойную ПЭТ-тару, которую также невозможно утилизировать.

Бутылки традиционных цветов под запрет не попали: это полупрозрачные голубые, например, для воды, зеленые — для минералки и лимонадов, коричневые — для пива, непрозрачные белые — для молочной продукции. На смену ПВХ-этикеткам также должны прийти этикетки из других материалов, которые не создадут препятствий в процессе переработки.

Ранее сообщалось, что производитель алюминиевой упаковки для напитков — «Арнест упаковочные решения» — перевел свои производственные мощности на изготовление алюминиевых банок объемом 0,45 литра, полностью отказавшись от выпуска тары формата 0,5 литра.

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