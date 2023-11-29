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18+
29.11.2023 в 14:03

Infoline: 2023 год станет самым неудачным для рынка торгцентров в России

За девять месяцев этого года в стране ввели в эксплуатацию всего девять ТЦ

2023 год станет худшим по вводу торговых центров (ТЦ) в России за всю современную историю. С января по сентябрь этого года в стране ввели в эксплуатацию только девять торгцентров общей площадью 233 тыс. квадратных метров. Таковы данные исследования Infoline, которые есть в распоряжении Sostav.

В 2014 году в России было введено 5,5 млн квадратных метров торговых и развлекательных центров, в 2021 — более 1,4 млн квадратных метров.

Рынок переживает активную смену собственников. В сентябре этого года «Газпромбанк» купил у Ingka Centres 14 торговых центров «Мега» общей площадью свыше 2 млн квадратных метров. ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге передали инвестиционному фонду Mubadala Investment из ОАЭ. «Сбер» приобрёл шесть торговых комплексов у группы ТЭН.

Сейчас на рынке выставлено на продажу около 200 торговых объектов. Их число продолжает расти. Некоторые активы, которые не удалось вывести на рентабельность, переходят к банкам-кредиторам. Так, в этом году «Сбер» искал покупателей на 19 торговых центров в разных регионах России, ранее принадлежавших группе «Регионы». «Траст» выставил на продажу ТЦ «Ривьера» в Москве, а банк «Санкт-Петербург» через суд пытается получить в счёт долга торгцентр «Мадагаскар» в Тольятти.

В Infoline считают, что в ближайшем будущем рынку нужно сосредоточиться на ремонте и перепрофилировании около 50 млн квадратных метров площадей ТЦ, построенных в 2000−2011 годах и уже морально и физически устаревших.

InfoLINE исследование торговые центры
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