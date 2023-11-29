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29.11.2023 в 11:25

«Сбер» купил шесть торговых комплексов группы ТЭН в Москве

Общая площадь объектов — более 450 тысяч квадратных метров

«Сбер» приобрёл у девелоперской группы ТЭН шесть московских комплексов, общая площадь которых превышает 450 тыс. квадратных метров. Общую стоимость объектов эксперты оценивают в 20−27 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

«Сбер» закрыл сделку по покупке в Москве торговых центров «Город Лефортово» (площадью 159 тыс. квадратных метров) на шоссе Энтузиастов, «Косино парк» (31 тыс. квадратных метров) на Святоозерской улице. Также банк купил две очереди «Город на Рязанке» (140 тыс. квадратных метров) на Рязанском проспекте, торгцентр «Облака» (86 тыс. квадратных метров) на Ореховом бульваре и «Л-153» (41 тыс. квадратных метров) на Люблинской улице.

Объекты перейдут в управление дочерней компании «Сбера» — «Сампа».

ТЭН в феврале этого года выставила некоторые из этих активов на торги и хотела выручить за них 12,6 млрд руб. Заявок не было и торги признали несостоявшимися. После сделки со «Сбером» в портфеле компании не осталось действующих торговых центров.

Торговый центр Сбер торговая недвижимость
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