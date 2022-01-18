5 худших рекламных идей, которые не купили клиенты в 2021 году

За 2021 год в Influence Stars собралось большое количество замыслов видеороликов и спецпроектов, которые так и не дошли до реализации. В агентстве решили собрать самые «ужасные» идеи и поделиться ими с Sostav.

Идея № 1

TikTok-челлендж для одной из самых популярных газировок.

Описание

Все мы знаем клише из рекламы газировки, когда персонаж делает глоток, и далее слышно звук «а».

Мы хотели предложить пользователям повторить этот звук своим голосом и заодно запустить TikTok-челлендж: кто сможет воспроизвести звук наиболее похоже — получит годовой запас газировки. Так как голоса у всех разные, в итоге получилось бы большое количество интересных и смешных работ.

Хочется отметить, чтобы кампания в TikTok стала виральной, нужно запускать мемы, которые будут содержать большое количество юмористических работ.

Артём Кей, сооснователь агентства Influence Stars: Когда показывали идею другому агентству, работающему с клиентом, думали дойдёт до реализации. Уж очень нам понравилась задумка, но не сложилось. Нам кажется, что товарам FMCG нужно уходить в мемы и юмор, а не делать стандартные маски или танцы с продуктом.

Идея № 2

Забавно и нативно обыграть у семейного блогера прочность, ударостойкость и водонепроницаемость гаджета.

Описание

Мама ставит тарелку с хлопьями перед ребёнком. На столе стоит, к примеру, планшет, на котором включены мультики. Мама выходит из кухни, затем возвращается и видит, что ребёнок «кормит» гаджет хлопьями с ложки. Звучит диалог мамы с ребёнком:

— Ты что?!

— Всем надо кушать, а делиться — это хорошо!

— Но планшет не кушает хлопья…

— Он теперь заболеет и сломается?

— Нет, этот планшет точно не сломается. Но в следующий раз лучше покормим его электричеством.

Идея № 3

Образовательный проект для банка «Заскамил мамонта».

Одна из самых употребляемых сленговых фраз молодёжи — это «заскамил мамонта». Эта фраза означает кого-то обмануть и получить деньги мошенническим путём.

Описание

Молодые люди на сленговом языке читают реп про способы обмана в интернете, чтобы граждане были бдительнее и знали, как распознать мошенников.

Артём Кей, сооснователь агентства Influence Stars: Я сам разработал эту идею в рамках штормингов и лонг-листа наших предложений под клиентский продукт.

Идея № 4

Снять для ритейлера рекламу в стилистике референса.

Описание

Покупатель заходит в магазин, рядом с ним появляется группа людей (бабушка, мама, папа, ребёнок, сосед), которая сопровождает его до кассы. Каждый из них даёт кучу советов по поводу каждого продукта, который берёт покупатель. Зритель слышит общий шум и гам, из которого вылетают отдельные фразы из серии: «это же вредно», «а я бы съел», «сам бы такое вырастил» и т. д.

В конце эта группа с покупателем подходит к кассе, мы видим, что у каждого в очереди тоже такие группы. Когда кассир спрашивает «Есть ли у вас карта?», покупатель и группа хором отвечают «Ну, конечно!».

Идея № 5

Взять за основу популярный в ноябре 2021 звук из TikTok, создать авторский шансон-трек про медицинский препарат, запустить серию интеграций с колоритными «блатными» блогерами «из `90-х». Так как в TikTok очень любят «кринж», то запуск такого рода контента может довольно быстро стать виральным.

Описание

Блогер заходит на кухню, жалуется, проговаривая губами начальную фразу.

Склейка.

Блогер в образе «блатного» сидит за столом, на которой много вредной еды, поёт шансон-часть трека.

Пример 1: «Я захожу на кухню, а там играет! *Название бренда пропевается в шансон-стиле*!»

Пример 2: «Запахло едой! *Название бренда* готовь! Вернёт он настрой! Моя любовь!»