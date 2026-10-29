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29.10.2026 в 14:00

Рекламу БАДов признали нарушающей рекламные стандарты

Бренды не смогли подтвердить заявления об их эффективности

Индийский Совет по стандартам рекламы (ASCI) выявил нарушения во всех 60 рекламных объявлениях нутрицевтиков, попавших под проверку. Регулятор установил, что рекламодатели не предоставили достаточных подтверждений заявленных эффектов продукции. Об этом сообщает Campaign.

Из 60 рекламодателей 29 не стали оспаривать претензии, а остальные 31 не предоставили достаточных доказательств заявленных эффектов. Среди спорных обещаний — снижение веса на 6 кг за 60 дней, визуальное омоложение кожи на семь лет и усиление ее защиты от ультрафиолета на 300%.

Регулятор также обратил внимание на рекламу продуктов, которым приписывали способность улучшать состояние легких и справляться с последствиями курения и загрязнения воздуха. В некоторых материалах использовались изображения легких, меняющихся с черных на розовые, что могло создавать впечатление быстрого и гарантированного результата и размывать границу между пищевыми добавками для поддержания здоровья и лекарственными средствами.

Кроме того, ASCI не понравилось использование сравнительных формулировок вроде «быстрее» и «эффективнее», когда рекламодатели не объясняли, с чем именно сравнивается продукт и на чем основано преимущество.

По итогам проверки ASCI потребовал скорректировать все рассмотренные объявления.

В России Роспотребнадзор заблокировал доступ к 18 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок.

Юлия Топольская
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