Кейс Inbase и elisa.and.me: запуск рекламной кампании «Яркие будни»

Бренд женской одежды elisa.and.me выпустил весенне-летнеюю капсулу одежды SS'25, вдохновленной атмосферой яркости и красочности. Реализацией креативного проекта занималось агентство Inbase . Результатами сотрудничества команда проекта поделилась с Sostav.

Идея

Серость будней часто захватывает нас, делая дни похожими один на другой. Это настроение незаметно проникает и в наш гардероб. «Когда-нибудь в другой раз», — говорим мы себе, выбирая очередной нейтральный образ для повседневной рутины. Но зачем ждать? А что, если решить быть яркой именно сейчас? Добавить смелые акценты, позволить краскам сделать будни ярче и почувствовать, как меняется все вокруг. Даже привычный офисный ритм может заиграть новыми красками, если добавить немного цвета и индивидуальности в свой стиль.

Реализация

В основу кампании легло противопоставление монотонных офисных будней и новой коллекции elisa.and.me.

Рекламная кампания демонстрирует, как можно раскрасить свои будни, сделав их яркими и красочными. Действие рекламных роликов разворачивается в привычной офисной среде: монотонные будни, серая гамма, рутинные задачи. Но все меняется, когда в кадре появляются героини в образах от elisa.and.me. Яркие оттенки, стильные силуэты и уверенные движения наполняют пространство энергией, превращая будни в настоящий праздник.

Метафорой яркости и расцветания стали флористические инсталляции, встроенные в офисный антураж: принтер и монитор, цветущие весенними цветами, телефон, утопающий в ярких растениях.

Сет-дизайн вне времени

Для того чтобы продемонстрировать атмосферу эталонного офиса, мы создали сеттинг на стыке винтажных и новых артефактов (принтер, монитор, телефон и так далее). К примеру, тот самый «цветущий монитор» — это рабочий ретро компьютер, который с 1992 года простоял в реальном офисе. Для съемок мы его восстановили и разобрали, поместив туда флористическую композицию.

Ретрофутуристичный антураж помог сформировать единую композицию, на фоне которой живые цветы, принты и ткани elisa.and.me стали запоминающимся акцентом.

С целью более детального брифинга команды был использован метод планирования постановочного плана. Мы подготовили физический показ сцены с помощью программы Cine Tracer 2. Таким образом получилась 3D-игра-демонстрация с постановкой всех цветовых схем и движением камер.

Состав творческой группы

Lim Holding (Elisa.and.me, Smith&Soul, Gerry Weber, Taifun, Samoon: клиент)

Inbase (агентство)

Креативный директор: Николай Бастраков

Старший диджитал-продюсер: Анастасия Иванова

Медиапланер: Елена Шкляревская

Менеджер проекта: Яков Коржаков

Старший копирайтер: Ксения Чараева

Оператор-постановщик: Егор Акимов

Гафер: Роман Рубцов

Фокус пуллер: Мария Рассказова

Фотограф: Илона Балицкая

Ассистент фотографа: Павел Богданов

Визажисты: Руслан Нургалиев

Ассистент визажиста: Елена Власенко

Стилист по волосам: Татьяна Завизион

Сет-дизайн (флористика): студия KRAPIVA