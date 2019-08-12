iMARS займется продвижением спортивной культуры в России

Коммуникационная группа iMARS стала победителем конкурса на реализацию информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди граждан Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Агентство займется созданием и реализацией креативной стратегии комплексного продвижения проекта, а также организацией информационной поддержки тематических мероприятий.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, повышение квалификации работников спорта. Проект будет реализован на территории всех регионов России.