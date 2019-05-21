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21.05.2019 в 14:45

iMARS и Сианьская ассоциация предприятий подписали соглашение о сотрудничестве

Сианьская ассоциация предприятий по строительству и iMARS договорились о развитии инициативы КНР «Один пояс, один путь»

Коммуникационная группа iMARS и Сианьская ассоциация предприятий по строительству «Пояса и пути» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения стороны договорились об активном содействии развитию инициативы КНР «Один пояс, один путь», а также о коммуникационной поддержке китайских компаний по выходу на российский рынок.

Шоу Лун, генеральный секретарь Сианьской ассоциации предприятий по строительству «Пояса и пути»:

Сотрудничество с коммуникационной группой iMARS поможет компаниям провинции Шэньси наладить более эффективное взаимодействие с компаниями вдоль «Пояса и пути», в том числе из Восточной Европы.

Сианьская ассоциация предприятий по строительству «Пояса и пути» совместно с правительственными органами Сианя работают над строительством выставочных центров «Пояса и пути» в зарубежных странах.

Наша ассоциация и группа iMARS смогут использовать эту платформу для содействия сотрудничеству между предприятиями Шэньси и Восточной Европы. Такое сотрудничество будет выгодно всем.

Ян Шуай, глава Московского представительства Сианьской ассоциации предприятий по строительству «Пояса и пути»:

iMARS — известная восточно-европейская коммуникационная маркетинговая компания, занимающая лидирующие позиции в мире. Мы очень рады начать деловое сотрудничество с группой iMARS и будем оказывать коллегам всестороннюю поддержку в нашей провинции Шэньси.

Елена Грозная, управляющий партнер iMARS:

Можно с уверенностью сказать, что российский рынок уникален во многих отношениях и требует особого подхода с точки зрения коммуникационного сопровождения.

Сианьская ассоциация предприятий по строительству «Пояса и пути» занимается по-настоящему непростым делом, создавая единую комплексную платформу по поддержке китайских предприятий, выходящих на российский рынок и рынок стран СНГ.

Знание ключевых инструментов коммуникационного сопровождения бизнеса — одна из наших ключевых компетенций, и мы рады, что Ассоциация доверяет нам в вопросах продвижения своих членов в России.

iMARS Пояса и пути
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