iMARS и Сианьская ассоциация предприятий подписали соглашение о сотрудничестве

Шоу Лун, генеральный секретарь Сианьской ассоциации предприятий по строительству «Пояса и пути»:

Сотрудничество с коммуникационной группой iMARS поможет компаниям провинции Шэньси наладить более эффективное взаимодействие с компаниями вдоль «Пояса и пути», в том числе из Восточной Европы.

Сианьская ассоциация предприятий по строительству «Пояса и пути» совместно с правительственными органами Сианя работают над строительством выставочных центров «Пояса и пути» в зарубежных странах.

Наша ассоциация и группа iMARS смогут использовать эту платформу для содействия сотрудничеству между предприятиями Шэньси и Восточной Европы. Такое сотрудничество будет выгодно всем.