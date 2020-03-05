Владимир Ступников, iMARS: мы хотим создать e-com-экосистему для сотрудничества с Китаем

Президент Владимир Ступников в интервью Sostav рассказал о сотрудничестве и релевантных на сегодняшний день каналах коммуникации с Поднебесной, а также поделился успехами и планами на будущее группы.

Каково это — конкурировать и заниматься коммуникациями в России?

Один из новых трендов коммуникационной отрасли внутри страны — жесткое сокращение бюджетов, ужесточение конкуренции и нелепые результаты тендеров, когда на победу могут претендовать компании, не имеющие опыта, компетенций. Иногда закупки и вовсе отменяют.

Поэтому последние лет шесть мы целенаправленно занимаемся развитием международных коммуникаций. Сегодня мы одни из немногих, а может быть, даже единственные среди российских, независимых и никак не аффилированных с иностранцами PR-агентств, география проектов которых простирается от Китая до Америки, проще говоря — по всему миру.

Безусловно, это результат долгой и подготовительной работы. Так, например, была сформирована профессиональная мультилингвальная команда: специалисты, хорошо владеющие 11 иностранными языками. На сегодняшний день мы заключили 42 соглашения о партнерстве с ведущими зарубежными коммуникационными компаниями, входим в Ассоциацию по связям с общественностью Америки (PRSA), Международную ассоциацию по связям с общественностью (PRCA International), Международную ассоциацию выставок и мероприятий Америки (IAEE), Американскую торгово-промышленную палату, Российско-германскую торговую палату. С большим интересом смотрим на опыт лидеров коммуникационного рынка мира, участвуем в их профессиональных мероприятиях, постоянно учимся и отправляем наших сотрудников на обучение в партнерские зарубежные агентства. Развиваем собственную сеть представительств: открыли офис в Китае. На очереди еще несколько подразделений во Вьетнаме, Индии и Америке.

Кто ваши клиенты?

Как российские, так и иностранные компании. Крупные, средние, частные, государственные — словом, разные. Нам интересна работа по развитию российского экспорта. С реальным бизнесом, который хочет продавать свои услуги или товары за рубеж. Среди них — проекты в Китае, Японии, Индии, Въетнаме, ОАЭ, США, Бразилии, Перу и других странах Европы, Латинской Америки и Африки для Российского экспортного центра, Минпромторга, Четры, Роснефти, Департамента туризма г. Москвы, ЛЛК-Интернешнл (дочерняя компания «ЛУКОЙЛ»), Алросы. С прошлого года мы сотрудничаем с Новосибирской и Ростовской областями, а также с Ханты-Мансийским автономным округом. В 2019 делали ЮНЕСКО трехдневный саммит от России с участием Google и Facebook.

На полях China International Import Expo мы подписали с Китаем соглашение о том, что являемся официальным партнером международных выставок SIAL CHINA и Healthplex Expo. Согласно соглашению, займемся организацией единых выставочных экспозиций российских компаний. С 2018 года iMARS является стратегическим партнером в России китайской платежной системы Alipay. Не секрет, что в 2017 году iMARS открыла собственный полноценный офис в Пекине. Мы первые и единственные из России, кому удалось подписать соглашение о сотрудничестве с Китайской международной ассоциацией по связям с общественностью (CIPRA) в 2018 году. Сегодня среди проектов iMARS China — организация рекламно-информационной кампании по продвижению China Southern Airlines в России, организация маркетингового исследования рынка алкогольной продукции в КНР для АО «Татспиртпром», организация деловых активностей в Шанхае с участием российской бизнес-миссии в рамках China International Import Expo 2018 и 2019, Пленарной сессии на тему межрегионального сотрудничества России и Китая и сессии, посвященной продвижению туристического потенциала России с участием первых лиц Ростуризма. Кроме того, за 2019 год наш китайский офис организовал участие российских компаний и субъектов РФ в более 40 выставочных и деловых мероприятиях, проходящих на территории Китая, а также серию деловых бизнес-миссий.

В прошлом году вы заявили о создании нового бизнеса SPUTNIK Marketplace, а в этом году анонсировали запуск SPUTNIK Global. Как от единичных проектов вы пришли к идее международного маркетплейса товаров и услуг?

В какой-то момент коммуникационное сопровождение экспортно-импортных услуг привело нас к идее начать работать над российским маркетплейсом SPUTNIK. Маркетплейс будет работать по стандартной модели: брать с продавцов комиссию, переводя остальные деньги поставщику. Покупатели смогут воспользоваться любым из способов оплаты заказов: наличными, с помощью банковской карты или электронных платежей, а также с помощью WeChat Pay и Alipay. На сегодняшний день мы уже заключили более 100 соглашений как с российскими, так и с зарубежными поставщиками, провели роуд-шоу в Шанхае для продавцов и товаропроизводителей, тестируем сайт и функциональные модули, готовимся к запуску проекта на всю страну.

Буквально в конце прошлого года китайские партнеры попросили нас оказывать им торговые услуги по поставке ряда наименований сельскохозяйственной продукции из России в Китай. Таким образом, родился новый бизнес под названием Торговый дом SPUTNIK Global со штаб-квартирой в Шанхае. В основном это вызвано спецификой продаж в Китае, где широко и повсеместно развита сфера e-commerce (объем рынка электронной розничной торговли в Китае составляет сейчас 10% от ВВП страны). Причем рост электронной торговли там существенно выше роста объема розничных продаж потребительских товаров.

Модель и структура розничной электронной торговли в Китае постоянно совершенствуется и неразрывно связана с коммуникационными сервисами, с пользовательским контентом. Розничные онлайн-продажи развиваются по направлению к индивидуализации. Поэтому сегодня китайские соцсети и блогосфера просто идеально заточены под продвижение и продажу товаров. В соцсетях и на платформах пользовательского контента сегодня покупатели могут приобрести практически любые товары.

Площадки Tmall, JD.com и прочие позволяют эффективно и эффективно торговать товарами из России. С ними напрямую связаны коммуникационные платформы WeChat, Weibo, Douyin (TikTok).

Этими сервисами по продвижению продукции необходимо уметь пользоваться. Изначально мы по заказу наших клиентов изучили их, протестировали, а затем реализовали несколько кампаний. И сегодня пришли к тому, что начали торговать сами, используя наработанные навыки и компетенции в коммуникациях.

Китай — огромный рынок. Россия стремится увеличить торговый оборот до $200 млрд в считанные годы. Причем важность КНР как экономического партнера будет только расти в условиях слабого внутреннего роста и продолжающейся конфронтации с Западом. Словом, для прорыва на китайском направлении есть все возможности. Конечно, важен продукт, его качество, логистика, цена. Но другая сторона не менее важна — это бренд, упаковка, перевод, продвижение. Ведь китайцы дни напролет сидят в своих соцсетях. Они очень подвержены трендам и моде. Пока мы в России не осознаем этого в полной мере.

Есть ли синергия проектов от работы в Китае и с Китаем?

В конце прошлого года мы с нуля подготовили рейтинг коммуникационной готовности работы регионов РФ с Китаем. Так вот — в сфере digital Россия и товары из России очень слабо представлены. Практически никак. Пока меньше всего у нас понимают важность присутствия в WeChat — главной коммуникационной платформе для всей китайской экономики, где 1,3 млрд китайцев общаются, расплачиваются, знакомятся и развлекаются.

Совершенно очевидно, что в будущей конкуренции в коммуникационном бизнесе многое будет зависеть от востребованности в цифровой среде, в сфере e-commerce. Именно цифровая среда сыграет ключевую роль в расширении потребительского спроса.

И мы хотим занять в этой нише свое место. И даже стремимся сформировать собственную экосистему электронной коммерции, нацеленную на крупнейший рынок сбыта в мире.