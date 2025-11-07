Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2025 в 07:20

Илон Маск получит премию в $1 трлн

Выплата будет производиться в течение 10 лет с условием роста капитализации Tesla

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск получит выплату в размере почти $1 трлн. Соответствующее решение приняли акционеры Tesla, сообщает Reuters.

Инвесторы поддержали его идею превращения производителя электромобилей в гиганта в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Предложение о выплатах Маску одобрили более 75% акционеров компании.

Самый богатый человек в мире, может получить еще до $1 трлн в акциях в течение следующего десятилетия. С учетом необходимых платежей сумма составит $878 млрд. Тем не менее, это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории.

Маск не получает зарплату за свою работу в компании, он получает только премии в виде компенсаций. В начале сентября Tesla предложила новую схему выплаты: план рассчитан на 10 лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн. Кроме того компания должна будет произвести 20 млн автомобилей и 1 млн роботов, запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси.

В случае выполнения этих условий Маск будет контролировать около 25% акций компании. В случае отказа от выплат Маск угрожал покинуть компанию.

В сентябре Маск выкупил более 2 млн акций компании Tesla на сумму около $1 млрд. Предприниматель приобрел ценные бумаги через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust.

Tesla Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.