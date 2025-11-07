Илон Маск получит премию в $1 трлн

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск получит выплату в размере почти $1 трлн. Соответствующее решение приняли акционеры Tesla, сообщает Reuters.

Инвесторы поддержали его идею превращения производителя электромобилей в гиганта в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Предложение о выплатах Маску одобрили более 75% акционеров компании.

Самый богатый человек в мире, может получить еще до $1 трлн в акциях в течение следующего десятилетия. С учетом необходимых платежей сумма составит $878 млрд. Тем не менее, это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории.

Маск не получает зарплату за свою работу в компании, он получает только премии в виде компенсаций. В начале сентября Tesla предложила новую схему выплаты: план рассчитан на 10 лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн. Кроме того компания должна будет произвести 20 млн автомобилей и 1 млн роботов, запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси.

В случае выполнения этих условий Маск будет контролировать около 25% акций компании. В случае отказа от выплат Маск угрожал покинуть компанию.

В сентябре Маск выкупил более 2 млн акций компании Tesla на сумму около $1 млрд. Предприниматель приобрел ценные бумаги через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust.