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20.04.2025 в 10:33

IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft

Релиз приурочен к выходу фильма по культовой видеоигре

IKEA Australia представила необычную коллекцию мебели BRÄNNBOLL, вдохновленную эстетикой пиксельной графики — релиз приурочен к выходу фильма по культовой видеоигре Minecraft. Временный запуск при этом стал частью экспозиции компании на геймерской выставке PAX 2024 в Мельбурне.

Коллекция разработана с фокусом на игровое поведение пользователей: в нее вошли надувные кресла, столики с секциями для хранения консолей, ковры, мягкий текстиль и декоративное освещение. Визуально предметы отсылают к пиксельной эстетике Minecraft, при этом дизайн остался в духе функционального минимализма IKEA. Даже цены в рекламе указаны в изумрудах — внутриигровой валюте Minecraft. Пока это цифровая кампания, но фанаты надеются на реальный мерч.

«Игры давно перестали быть нишевым увлечением — они часть жизни большинства наших покупателей. BRÄNNBOLL дает возможность геймерам выразить себя через интерьер», — рассказала Кристина Гоу, эксперт IKEA Australia по жизни дома.

Коллекция уже доступна в рознице и онлайн-магазине IKEA в Австралии. Как подчеркивают в компании, линейка создавалась не только для геймеров, но и для всех, кто ценит комфорт и яркий визуальный код в повседневной среде.

Мировая премьера картины состоялась 30 марта 2025 года в Empire Leicester Square в Лондоне. В прокат «Minecraft в кино» вышел 4 апреля.

IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft IKEA выпустила пиксельную коллекцию мебели в честь Minecraft
IKEA Minecraft
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