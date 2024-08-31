IKEA превратила культовую голубую сумку в подушку

Сингапур занимает третье место в мире по уровню недосыпания. IKEA совместно с местным подразделением агентства The Secret Little Agency придумали, как помочь сингапурцам больше отдыхать и спать с комфортом даже в транспорте.

Компании предложили людям по-новому взглянуть на всем известную голубую сумку FRAKTA. Новый товар получил название RESTEN и представляет собой все еще вместительную сумку, но в то же время мягкую и удобную, подушку, которую в любой момент можно использовать для отдыха. А надпись на ручках гласит: Leave the rest to IKEA («Доверьте свой отдых IKEA»).

Выпуск сумки RESTEN приурочен к 3-дневному фестивалю RestFest в IKEA, который пройдет в Сингапуре 6−8 сентября. Мероприятие посвящено всему, что связано со сном, отдыхом и релаксацией.