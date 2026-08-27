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27.08.2026 в 10:00

IKEA — каталог, который продавал не только мебель

История маркетинга в лицах

Каталог IKEA больше 70 лет был одним из главных инструментов коммуникации бренда. Но вместо обычного списка товаров компания показывала готовые интерьеры и бытовые ситуации — помогала представить, как мебель будет выглядеть в реальной жизни.

Первый каталог вышел в 1951 году, а к 2016-му его тираж достиг почти 200 млн экземпляров. Издание адаптировали для разных стран, а сами каталоги сегодня позволяют увидеть, как за десятилетия менялись представления о доме, дизайне и повседневной жизни.

В 2020 году IKEA выпустила последний каталог. Почему каталог стал важной частью маркетинга бренда, как он превратился в культурный артефакт и почему от него в итоге пришлось отказаться — рассказываем в новом выпуске «Радио Sostav».

IKEA Радио Sostav История маркетинга в лицах
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