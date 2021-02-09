Анна Меликян сняла ролик для IKEA – в нем малышу дарят «зеленые» товары

IKEA в России совместно с креативным агентством Instinct выпустила новую кампанию «Лучший подарок». Она предлагает задуматься об окружающей среде через призму заботы об эко-осознанном образе жизни последующих поколений. В ролике от режиссера Анны Меликян, известной по фильмам «Про Любовь» и «Звезда», раскрывается инсайт о том, что «лучший подарок на будущее — это будущее». Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.

По сюжету видео молодая пара отмечает первый день рождения своего ребенка и с удивлением обнаруживает, что вместо типичных игрушек ему дарят неожиданные подарки — энергосберегающую лампу, контейнер для сортировки отходов и другие товары для дома с экологическими преимуществами.

Такой неожиданной развязкой компания хочет напомнить, что лучшее, что мы можем сделать уже сейчас — начать совершать простые действия, которые помогут жить экологично.

Также на digital-платформах будут транслироваться короткие ролики про «зеленые» товары IKEA. Такое название малыши дали всем девайсам, приобретенными их родителями в магазинах бренда, — ведь они сделаны из переработанного пластика и возобновляемого материала.

На улицах российских городов кампания будет стремится привлечь внимание к теме осознанного потребления с помощью оригинального слогана «Жить эко — логично» и тезисов о том, как конкретный товар IKEA будет способствовать этому.

Ранее IKEA объявила о планах продавать запчасти для своей мебели, чтобы сделать ее более экологичной и избавиться от ассоциации с одноразовыми товарами.

Состав творческой группы:

IKEA Россия (клиент):

Marketing Manager — Инна Ромагноли

Marketing Communication Manager — Анна Фокина

Marketing Communications Leader Cluster — Ольга Беляева

Marketing Communications Specialist Cluster — Ольга Чернова

Content Specialist — Ольа Трукетс

Content Specialist — Юлия Горина

Digital Content Specialist — Галина Малашкова

Interior Designer — Иван Нырков

Instinct (агентство):

Chief Creative Officers — Роман Фирайнер, Ярослав Орлов

Associate Creative Directors — Евгений Головань, Антонина Пирогова

Creative Designer — Радован Андрич