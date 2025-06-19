ИИ под капотом: эксперты T2 рассказали о цифровых возможностях для предпринимателей

T2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером «Мой Бизнес Forum 2025», собравшего 5 тыс. предпринимателей со всей России и свыше 1 млн зрителей онлайн. Как и в прошлом году, компания представила участникам мероприятия «Точку нетворкинга» — интерактивную площадку, где гости могли создать цифровую визитку, получить профессиональные бизнес-фото и найти полезные деловые контакты с помощью чат-бота. Также в рамках пленарных сессий специалисты T2 рассказали о перспективах развития бизнеса с помощью больших данных и нейросетей.

Деловая программа объединила известных спикеров, экспертов в ключевых отраслях экономики и первых лиц российских компаний. Одной из ключевых тем этого года стали информационные технологии и возможности, которые они открывают предпринимателям. Такие возможности готовы предоставить и мобильные операторы, имеющие доступ к огромному массиву обезличенной информации об абонентах.

Какие данные о клиентах самые ценные, как с помощью аналитических инструментов и найти свою нишу на рынке? Об этом говорили на пленарной сессии «Как обеспечить рост бизнеса, используя Big Data?» — в ней приняли участие представители VK, Yandex, «T-Банк», 2ГИС, «Эвотор». Александр Сафонов, руководитель службы развития продуктов больших данных T2, отметил, что путь компании в разработке аналитических решений начался с работы с крупными партнерами — банками и ретейлерами. Однако с развитием геоаналитики многие модели удалось автоматизировать, что позволило сконцентрироваться на точечных решениях для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Александр Сафонов, руководитель службы развития продуктов больших данных T2: Первое, к чему подвел нас рынок — лидогенерация. Это были наши первые шаги во взаимодействии с малым бизнесом. Мы видели, где концентрируется наиболее релевантная аудитория, могли ее сегментировать в различных измерениях. Это помогало заказчикам точечно находить то, что им нужно, в частности, инсайты о потенциале открытия бизнеса на местах.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что МСБ важны не данные сами по себе, а готовые решения для мгновенного внедрения. Так, «Эвотор» анализирует продажи в реальном времени и рекомендует кассиру допродажи. «Яндекс.Реклама» использует Big Data для персонализации объявлений: система учитывает поведение пользователя, например, предпочитаемый формат. T2 предлагает инструменты для поиска персонала под разные виды бизнеса — HR-target. При этом, отметили эксперты, для создания наиболее полного портрета аудитории важны коллаборации и обмен данными с партнерами.

По оценкам экспертов, сегодня в сегменте МСБ трудятся 60% петербуржцев, что почти в два раза превышает средний уровень по России. Город на Неве закономерно считается столицей предпринимательства, что делает поддержку малого и среднего бизнеса одной из ключевых задач для всех драйверов экономического и инновационного развития Северной столицы.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» T2: Мы помогаем бизнесу расти и считаем это своей миссией, мы умеем и любим работать с этой аудиторией. T2 предлагает передовые, технологичные продукты по доступной цене, поддерживая на каждом этапе. Мы оперативно реагируем на обратную связь наших клиентов и расширяем спектр b2b-решений, чтобы любой предприниматель чувствовал себя комфортно и вкладывал свои силы, время и деньги, в первую очередь в прогрессивный рост собственного дела.

Главной темой еще одной сцены стали нейросети и их применение, включая работу с рекламой в соцсетях, поиск новых сотрудников и нетворкинг. Дарья Тарасова, руководитель направления маркетинговых коммуникаций T2 и «Ростелеком», рассказала о практическом применении нейросетей в маркетинге и поделилась опытом крупных корпораций, который может быть полезен малому бизнесу. В своем выступлении на тему «Нейросети в маркетинге: опыт корпорации для малого бизнеса» она отметила, что искусственный интеллект уже сегодня открывает принципиально новые возможности — делает сложные задачи простыми, доступными и быстрыми для компаний любого масштаба.

Одним из ключевых преимуществ ИИ спикер назвала способность ускорять создание контента и одновременно снижать затраты. Примеры из практики показали реальный эффект от внедрения технологий: с помощью нейросети было создано 10 тыс. вариантов одного образа, что позволило получить разнообразный визуальный контент за долю времени и бюджета, необходимых ранее. Такие подходы позволяют не только экономить ресурсы, но и экспериментировать с идеями, пробовать разные стили и форматы, быстро тестировать гипотезы.

Дарья также коснулась юридических аспектов использования нейросетей. На данный момент регулирование этой сферы находится на ранней стадии, поэтому важно ориентироваться на лицензии конкретных платформ и соблюдать их условия. При этом уже сейчас компании могут легально использовать ИИ для коммерческих целей. По ее словам, будущее маркетинга — за технологиями, которые помогают анализировать большие данные, предсказывать поведение потребителей и принимать более точные решения. Однако при всей мощи искусственного интеллекта, человеческая креативность, эмоции и драйв остаются важнейшими элементами успешной рекламной кампании.

В завершение своего выступления Дарья призвала предпринимателей активнее осваивать нейросети, пробовать их в работе и внедрять в ежедневную практику. Она представила продукт «Ростелекома» «Нейрошлюз», который объединяет различные нейросетевые технологии в одном интерфейсе, чтобы помочь бизнесу решать самые разные задачи.