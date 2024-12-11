Более половины опрошенных россиян назвали ИИ помощником

Большинство опрошенных россиян (58%) видят в искусственном интеллекте (ИИ) помощника в работе. 19% респондентов, напротив, считают его конкурентом на рабочем месте. Вместе с этим 41% участников опроса уже применяют ИИ-инструменты в работе или планируют их освоить. Таковы данные аналитиков Rambler&Co и «Сбера», которые публикует ТАСС.

Согласно результатам исследования, 57% респондентов считают необходимым включение обучения работе с ИИ в образовательную программу школ и вузов. Половина участников опроса убеждены, ИИ не сможет полностью заменить человека ни в одной профессии, 20% респондентов полагают, что это возможно во всех сферах, 21% — только в технических, и 9% — в гуманитарных.

«Больше половины россиян воспринимают искусственный интеллект как помощника, многие уже используют или планируют обучиться навыкам AI. Однако для развития индустрии нужны специалисты топ-уровня с практическими знаниями и навыками. Более того, будут появляться новые профессии. Они потребуют совершенно новых навыков, отличных от того, к чему мы все привыкли», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Эксперт добавил, что компания вкладывает ресурсы в развитие ИИ и в подготовку «цифровых» кадров.

Ранее в интервью арабскому бизнес-изданию Arabian Business Александр Ведяхин рассказывал, что Сбербанк до 2026-го в 1,5 раза нарастит инвестиции в IT.