«Сбер» в ближайшие два года в 1,5 раза увеличит инвестиции в технологии

Сбербанк до 2026-го в 1,5 раза нарастит инвестиции в IT. По итогам уходящего года компания оценивает финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в $4,1−4,6 млрд. За пять лет, с 2020-го по 2024 год, показатель составил $13,3 млрд. Об этом в интервью арабскому бизнес-изданию Arabian Business рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сейчас ИИ-технологии используются в большинстве процессов «Сбера», внедрено около 2 тыс. ИИ-моделей. Компания также готова адаптировать свои решения на базе ИИ под нужды заказчиков или создавать продукты с нуля.

«Финтех-компании, стартапы и инновационные экосистемы быстро развиваются. Например, в странах ОАЭ реализуют несколько сильных проектов в таких областях, как ИИ, блокчейн и умные города. Мы были бы заинтересованы во взаимодействии с арабскими странами в этих областях», — сказал Ведяхин.

Ранее Александр Ведяхин оценивал экономический эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ в 2021−2023 годах более чем в 1 млрд руб.