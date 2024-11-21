Каждый третий креативный проект в России создается при помощи ИИ

Доля использования искусственного интеллекта (ИИ) в креативных сферах в России за последний год выросла вдвое и составила 30%. Положительная тенденция продолжит расти, считает президент коммуникационной группы PROGRESS Дмитрий Солопов. Об этом он сообщил «Известиям».

Эксперт пояснил, что ИИ заменяет человека «в ограниченном формате», позволяя сотрудникам сосредоточиться на более творческих и стратегически важных задачах.

«ИИ всё же не способен воспроизводить сложные эмоциональные, культурные и социальные контексты, которые являются основой креативных решений. Можно быть уверенными, что профессии, связанные с созданием качественного контента, будут оставаться востребованными, а возможно, даже еще более востребованными, чем раньше», — утверждает Солопов.

ИИ-технологии стали активно использоваться в России при производстве рекламных роликов, звуковых эффектов, телепередач. Так, в Национальной Медиа Группе (НМГ) поделились опытом первого применения нейросетей в разработке необычной рекламной кампании для шоу выпускников «Алые паруса». Нейросеть помогла создать семь промороликов и заставку трансляции, а весь проект удалось завершить всего за два месяца — от разработки сценариев и заданий для ИИ до готового продукта.

Технологии ИИ также находят применение в киноиндустрии, помогая «чистить речь и делать доозвучку».

«Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил изданию активное использование ИИ для улучшения рабочих процессов и повышения производительности. С помощью ИИ НТВ восстановило около тысячи часов эфирного времени сериала о Мухтаре в HD-качестве и с улучшенным звуком. Первый сезон был снят 20 лет назад.

Ранее аналитики АО «Деловая среда» и медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что примерно каждый пятый россиянин (19%) активно применяет ИИ в своей работе, еще 26% опрошенных используют его «не на полную мощность», оставляя возможности для дальнейшего развития.