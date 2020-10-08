Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+25
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.10.2020 в 12:05

Татьяна Захарова назначена медиабаинг-директором ГК «Игроник»

Сергей Панкин решил покинуть компанию и продолжить профессиональное развитие на стороне клиента

Татьяна Захарова будет отвечать за оптимизацию баинговых процессов, а также займется тактическим планированием для текущих и новых клиентов, оценкой эффективности медийных инструментов, развитием новых подходов и выстраиванием коммуникации с подрядчиками. Ранее она занимала аналогичную должность в коммуникационном холдинге АДВ .

Назначение Захаровой на эту должность — логическое продолжение усиления организационной структуры для развития новых и существующих продуктов и услуг компании. За 20 лет успешной работы на рекламном рынке Татьяна приобрела обширный опыт и профессиональную экспертизу.

Сергей Панкин, ранее возглавлявший медиабаинг, принял решение покинуть компанию и продолжить свое профессиональное развитие на стороне клиента.

«Я уверена в том, что благодаря опыту и экспертизе Татьяны мы значительно укрепим и улучшим качество наших услуг и решений для клиентов», — отметила Анастасия Таций, руководитель медиадивизиона ГК Игроник .

ГК Игроник Игроник
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.