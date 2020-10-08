Татьяна Захарова назначена медиабаинг-директором ГК «Игроник»

Татьяна Захарова будет отвечать за оптимизацию баинговых процессов, а также займется тактическим планированием для текущих и новых клиентов, оценкой эффективности медийных инструментов, развитием новых подходов и выстраиванием коммуникации с подрядчиками. Ранее она занимала аналогичную должность в коммуникационном холдинге АДВ .

Назначение Захаровой на эту должность — логическое продолжение усиления организационной структуры для развития новых и существующих продуктов и услуг компании. За 20 лет успешной работы на рекламном рынке Татьяна приобрела обширный опыт и профессиональную экспертизу.

Сергей Панкин, ранее возглавлявший медиабаинг, принял решение покинуть компанию и продолжить свое профессиональное развитие на стороне клиента.

«Я уверена в том, что благодаря опыту и экспертизе Татьяны мы значительно укрепим и улучшим качество наших услуг и решений для клиентов», — отметила Анастасия Таций, руководитель медиадивизиона ГК Игроник .