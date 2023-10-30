Роспатент зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал название своего хита «Выпьем за любовь» в качестве товарного знака. Народный артист России подал заявку в начале апреля, в октябре Роспатент её одобрил, следует из базы данных ведомства (с документом ознакомился корреспондент Sostav).

Исключительное право на товарный знак «Выпьем за любовь» будет действовать 10 лет — до 2033 года. Он зарегистрирован по девяти классам международной классификации товаров и услуг. Под брендом «Выпьем за любовь» Николаев сможет не только продавать вина, ликёры, медовуху, а также другие алкогольные и безалкогольные напитки, но и, в частности, проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги.

Кроме того, музыкант сможет выпускать музыкальную продукцию, а также оказывать услуги музыкального образования.

Игорь Николаев — автор слов и музыки, а также исполнитель песни «Выпьем за любовь». Одну из своих самых популярных авторских песен он презентовал в 1995 году. В ней автор поднимает тост «за любовь последнюю».

В октябре 2014 года фотография Николаева с кружкой пива в руке и подписью «Выпьем за любовь» стала шаблоном для многочисленных фотожаб. Один из первых таких постов с изображением певца на футболке появился на сайте «Пикабу». Публикация подтолкнула других пользователей вступить в «фотошоп-битву», и уже к декабрю 2014 года в рунете появились многочисленные мемы с Николаевым.

Позже пользователи «Пикабу» пояснили, что популярности мемов способствовал видеоблогер Илья Мэдисон, который в 2013 году использовал фото исполнителя и его песню «Выпьем за любовь» на своих стримах.

В октябре 2022 года Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Третье сентября». Он написал текст популярной песни Михаила Шуфутинского.