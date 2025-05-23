ФНС требует признать банкротом рекламное агентство Right Outdoor

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 25 по Москве подала в Арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом рекламное агентство Right Outdoor, следует из карточки дела. Заявление было подано 20 мая, дата рассмотрения иска пока не назначена.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Райт аутдор медиа» принадлежат Анне Савиной — члену экспертного совета Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Савина возглавила компанию в 2018 году. До этого — с момента основания «Райт аутдор медиа» в октябре 2017 года — пост генерального директора занимал Георгий Микаберидзе. Он также владел долей в ООО, которая в 2019 году перешла Савиной.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Райт аутдор медиа» выросла на 167% и составила 113 млн руб. Чистая прибыль компании сократилась на 40% — до 181 тыс. руб. Кроме того, в феврале 2025 года операции по счетам организации были приостановлены по линии ФНС — сумма блокировки превысила 8,8 млн рублей.

«Райт аутдор медиа» упоминается в числе стратегических партнеров Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где Анна Савина также принимает участие в качестве спикера.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, Савина также выступает учредителем и президентом социального фонда содействия людям с дислексией «Сила Слова» и владеет еще двумя рекламными компаниями. На сайте Right Outdoor указано, что компания предоставляет полный цикл услуг по размещению наружной рекламы — от формирования медиастратегии до запуска и сопровождения кампаний.