Кроссплатформенная технология для повышения точности таргетинга

Сегодня бренды работают с множеством рекламных платформ, но каждая из них фиксирует пользователей по-своему. Это затрудняет персонализированный таргетинг и мешает выстраивать сквозную аналитику. Директор по продукту в Genius Desk, Николай Федоренко, рассказал Sostav, как технология Genius Integral ID помогает брендам работать с аудиторией.

Идентификация

С начала времен каждому человеку присваивался идентификатор: имя, номер или прозвище. Процесс идентификации — это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Он включает различие знакомых и незнакомых людей, запоминание привычек коллег, любимых персонажей детей и дней рождения друзей.

В технических платформах в современном мире процесс идентификации очень напоминает наш классический человеческий подход, где все записывается в базы данных в виде текстовых или числовых идентификаторов и дополняется некоторым набором полезных данных.

При этом одного и того же человека платформы могут знать по-разному — под разными «именами»-идентификаторами, с разными наборами знаний об этом конкретном человеке.

У каждой платформы для сбора, обработки и хранения данных о пользователях есть две ключевые ценности: объем уникальных пользователей и количество информации о каждом из них. В рекламной платформе Genius Desk в качестве идентификатора используется собственная разработка — Genius Integral ID.

Работа с данными

Каждая платформа на рекламном рынке обладает определенным объемом знаний о пользователях, представляющим собой набор уникальных сегментов, построенных на триггерах. Триггеры — это события, при которых происходит взаимодействие с пользователем. Например, пользователи iPhone составляют сегмент на основе триггера, когда запрос поступает с устройства iPhone. Поскольку DSP Genius Desk охватывает более 80% доступных площадок в рунете, платформа ежесекундно получает и обрабатывает свыше 470 тыс. бидов (запросов на показ рекламы).

Часть уникальных данных невозможно собрать из доступных в RTB-канале, поэтому эти данные можно получить у Data-партнеров (Телеком-операторов, ОФД, сторонних DMP), объединяя знания из разных источников под одним Genius Integral ID. Так достигается кросс-канальная идентификация, и существенно повышается количество необходимых данных о каждом пользователе.

Таргетинг и кастомизация настроек

В личном рекламном кабинете Genius Desk есть дополнительные настройки для таргетинга и кастомизации. Так, в одной рекламной кампании возможно запустить отдельные стратегии на различную аудиторию и точно спланировать оптимальный бюджет.

При установке аудиторного пикселя DSP-платформы на сайт можно управлять затратами на клиентов бренда (которые уже совершали покупку или смотрели рекламу) внутри платформы либо сфокусироваться на привлечении новой аудитории. Например, спортивный зал запустил рекламу, настроив показ креатива с призывом покупки абонемента на пользователей, которые являются новой ЦА, и с призывом продлить абонемент со скидкой — на тех, кто уже ходит в этот зал. Так платформа дает возможность разделить аудиторию и показывать креативы, закрывая актуальный запрос пользователя.

Помимо этого, благодаря конструктору сегментов можно создать свой собственный сегмент или набор сегментов, объединяя и пересекая множества знаний из всех доступных в кабинете источников данных.

Созданный сегмент можно сразу подключить к стратегии. По результатам и по ходу рекламной кампании с помощью аналитического инструмента G-Reports доступна детальная аналитика по сегментам и по рекламной кампании в целом.