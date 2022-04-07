Как открытие офиса увеличило продажи апартаментов Lunar на 31% — кейс Hutton

Девелоперская компания Hutton Development открыла офис продаж, в котором представила основные технологические решения строящегося жилого комплекса Lunar. Для создания шоу-кейса архитектурное бюро Arch (e)type разработало дизайн помещения, где показало связь между советским наследием и прогрессивным будущим. Команда застройщика поделилась с Sostav подробностями создания футуристической атмосферы и рассказала, как это влияет на сделки менеджеров компании.

Поток клиентов

К нам часто приходят клиенты из IT-сегмента, инвесторы, молодые предприниматели или работники банковского сектора, которые работают рядом, либо хотели бы связать свою жизнь с Гагаринским районом. Перед нами стояла задача — привлечь внимание к проекту ЦА, а также людей, чей маршрут лежит через Ленинский проспект. Изначально планировалось увеличить поток клиентов на 10−15%.

По задумке специалистов архитектурного бюро Дарьи Беляковой Arch (e)type, интерьер должен был стать триггером к покупке. Для этого они решили показать, что комплекс стоит на стыке времени: советского наследия и прогрессивного будущего. Роль «будущего» была отведена высокотехнологичному оборудованию Lunar, а «прошлое» — элементам интерьера.

Жилой комплекс Lunar состоит из трёх модулей, дизайнеры решили остановится на одном из них — Module C.

Экскурсия

Посетители, зайдя в офис, невольно погружаются в эпоху, когда СССР открыл космос. Вместе с тем панорамный вид из окон, отделка из природных материалов и дизайнерская мебель отсылают к архитектуре жилого комплекса.

Пространство офиса было разделено на зоны: библиотека, диджитал-инсталляция, космический бар эко-напитков. Экскурсия клиентов начинается с библиотеки, движется к VR-инструментам, архитектурному макету и завершается презентацией видео кампейна проекта.



Презентация комплекса Lunar

Шоу-кейс помогает нашим менеджерам понять сферы интересов клиента: увлечение гаджетами, архитектурой, девелопментом, интерьером, барным искусством.

Что мы показываем гостям

Звуковой ландшафт с интеграцией искусственного интеллекта

Мы встроили в офис разработанный для комплекса Lunar персонифицированный звуковой ландшафт. Саундскейп создает технология Endel Pacific, которая считывает такие данные, как местоположение, окружающая среда, частота сердечных сокращений. Инструмент реагирует на изменения и позволяет сиюминутно синхронизировать состояние пользователя с циркадным ритмом.

Библиотека

В офисе Lunar собрана библиотека, состоящая из уникальной коллекции книг. В их числе монографии современного мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса о выдающихся интерьерах и домах, а также культовой фигуры американского искусства 1980-х годов художника Алекса Каца, которая включает более 300 изображений.

Космический бар эконапитков

«Космическое настроение» будущим резидентам комплекса также передают авторские коктейли. Их состав и внешний вид разработал друг бренда Вадим Лобас, вдохновленный проектом Lunar. В составе напитков экопродукты: морошка, базилик и алоэ.

Диджитал-инсталляция

Посетители офиса смогут примерить специальные диджитал-костюмы, выполненные в стилистике Lunar. Воспользоваться одеждой будущего позволяют технологии AR.

Результат

По данным нашей аналитики, новым клиентам стало легче принимать решение при покупке апартаментов и инвестировании в коммерческую недвижимость.

С открытием нового офиса продажи недвижимости выросли на 31% в сравнении с предыдущим периодом.

При детальном анализе данных CRM, мы заметили, что количество сделок выросло на 23%.

Исследование выявило увеличение конверсии «звонок-встреча» до 35%.

Аналитиками компании отмечен и рост доли рекомендаций — на 15%, а портфель инвестиций в лоты коммерческой недвижимости увеличился вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Офису продаж Lunar удалось увеличить траффик визитов с улицы практически на 25%.

Кроме того, об открытии офиса писали отраслевые СМИ Architectural Digest и CRE.