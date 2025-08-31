Sostav.ru

31.08.2025 в 15:03

Huawei впервые стала лидером глобального рынка умных часов

Китайский производитель обошел корпорацию Apple

Компания Huawei впервые в истории заняла лидирующую позицию на мировом рынке умных часов, опередив Apple. Согласно отчету аналитиков Counterpoint Research за второй квартал 2025 года, рост поставок Huawei составил 52%, что позволило компании занять долю в 21% на глобальном рынке.

Apple, несмотря на статус премиального бренда, оказалась на втором месте с долей 17%, зафиксировав снижение поставок на 3% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты связывают успех Huawei с сильной позицией на внутреннем китайском рынке, расширением модельного ряда и активной экспансией в Европу, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Третью строчку удержала Xiaomi, увеличившая поставки на 38%, на четвертой позиции — бренд Imoo, ориентированный на детские смарт-часы, показавший рост на 21%. Samsung также зафиксировала снижение продаж на 3% и заняла место в пятерке.

По мнению аналитиков, дальнейший рост Huawei в сегменте умных часов будет зависеть от расширения международного присутствия и конкуренции с премиальными моделями Apple.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года китайская Huawei сравнялась с американской Apple по выручке от продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России. У обеих компаний по 25% рынка в деньгах

