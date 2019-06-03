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03.06.2019 в 12:10

Huawei купила российские разработки в области распознавания лиц

Патенты и команда разработчиков «Вокорд» перешли к китайскому производителю

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Depositphotos

Компания Huawei купила патенты и команду разработчиков российской компании «Вокорд». Компания разрабатывает программное обеспечение и аппаратные решения в области распознавания лиц и номеров транспортных средств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сделка произошла через московскую фирму «Игл софтлаб», владельцами которой стали дочерние предприятия Huawei из России и Гонконга. В «Игл софтлаб» переходит и ряд сотрудников российского разработчика систем видеонаблюдения.

В Huawei подтвердили, что российское и гонконгское отделения стали владельцами «Игл софтлаба», однако детали сделки в телекоммуникационном гиганте сообщать отказались. В российской компании от комментариев отказались.

Эксперты оценивают стоимость продажи ЗАО «Вокорд» в сумму от $2−3 млн до $20−30 млн в зависимости от того, какую именно долю скупает китайская компания.

Huawei Вокорд
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