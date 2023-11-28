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18+
28.11.2023 в 10:03

Holodilnik.ru откроет более 120 монобрендовых магазинов бытовой техники в 2024 году

Ритейлер планирует получать от них до 15% выручки

Ритейлер Holodilnik.ru в 2024 году запустит более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В числе брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова.

Топ-менеджер уточнил, что Holodilnik.ru выступит оператором розницы, а принадлежать магазины будут брендам. Вкладывать в аренду и обустройство торговых точек, по словам Погудалова, будут как сами владельцы брендов, так и Holodilnik.ru. Объём инвестиций в проект он не раскрыл. Погудалов надеется, что к концу 2024 года монобрендовые магазины обеспечат свыше 15% выручки ритейлера.

Генеральный директор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил изданию, что компания обсуждает данный вопрос с Holodilnik.ru, однако финального решения пока нет. «Цель состоит в диверсификации бизнеса — есть точки роста в выстраивании логистики и розничных продаж для производителей», — отметил он.

В Weissgauff рассказали о запуске собственных точек в партнёрстве с ритейлером. По словам представителя компании, первый магазин уже открылся в Краснодаре. «Ожидаем результата в виде узнаваемости бренда в регионах и увеличения продаж, конечно», — подчеркнул он. Другие вендоры на запрос «Ъ» не ответили.

Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что число монобрендовых магазинов техники в России продолжит расти, но для эффективной организации их работы потребуются «серьёзные инвестиции» в маркетинг.

Бытовая техника Бренды Holodilnik.ru
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