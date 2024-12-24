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24.12.2024 в 15:00

HINT и Asia Game Buzz заключили партнерство

Стороны будут помогать разработчикам выйти на более широкую аудиторию

Диджитал-компания HINT заключила стратегическое партнерство с агентством Asia Game Buzz для расширения возможностей и сотрудничества с рынком Азии. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе HINT.

В последние годы рынок видеоигр в Азии становится все более популярным и развитым. По данным Statista и DFC Intelligence, геймерская аудитория в Азии составляет 1,48 млрд человек, в то время как количество игроков во всей Европе, Северной и Южной Америке суммарно равно 1,42 млрд.

Агентство Asia Game Buzz специализируется на развитии маркетинговых предложений для видеоигр на платформе Steam на азиатском рынке.

Александра Дробышева, основатель диджитал-компании HINT:

Вместе с командой Asia Games мы будем помогать разработчикам и издателям выйти на более широкую аудиторию.

В начале 2025 года HINT и Asia Game Buzz планируют начать реализацию первых проектов в Китае.

Ранее в HINT рассказали, как грамотно оценивать показатели эффективности по продвижению коммуникационных кампаний.

Партнерство HINT Asia Game Buzz
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