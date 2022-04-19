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18+
19.04.2022 в 13:25

Henkel объявила об уходе из России

Штат компании продолжит получать зарплату вплоть до завершения процесса ликвидации бизнеса в регионе

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Немецкий производитель бытовой химии Henkel (Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa Schwarzkopf, Syoss, Fa, «Ласка», клей «Момент», «Пемос», «Пемолюкс») принял решение прекратить свою деятельность в России. Как отметила компания в своём официальном заявлении, российский штат (2500 сотрудников) продолжит получать зарплату вплоть до завершения процесса ликвидации бизнеса.

Финансовые последствия ухода из России в настоящее время не поддаются количественной оценке, отметили представители холдинга. Также в своём сообщении компания заявила об увеличении объёма гуманитарной помощи пострадавшим в ходе спецоперации на Украине.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Ещё в начале апреля компания планировала продолжить вести бизнес в России. В марте холдинг приостановил все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России.

Henkel
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