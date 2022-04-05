Henkel останется работать в России

Германская компания Henkel, производящая бытовую химию, продолжает работать в России. При этом производитель будет внимательно следить за развитием событий, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

В компании заверили, что полностью применяют все необходимые санкции. Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. В стране в компании работает около 2,5 тыс. сотрудников. Ранее Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России.

А вот онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb продолжил разрывать связи с Россией, запретив бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии. В начале марта компания уже закрыла возможность бронирований у хозяев в России и Белоруссии.

Также об уходе из страны заявила ирландская компания Kingspan, специализирующаяся на производстве стройматериалов. В компании сообщили, что решение об уходе было принято еще в начале марта, но на подготовку к его реализации ушло несколько недель. Компания полностью передала управление операциями в России местному руководству.